Manutenzione strade, aggiornamenti e limitazioni al traffico

Continuano i lavori su strade comunali ed interventi Hera su rete fognaria ed idrica

Viale Vittorio Veneto

Da lunedì 15 fino a fine mese viale Vittorio Veneto sarà chiuso al traffico per consentire ad Hera di terminare i lavori di potenziamento della rete fognaria nera.

Via Castiglione

Terminati a Castiglione di Cervia in via Castiglione i lavori di sostituzione dell'intero tratto di condotta fognaria, è stata dunque riaperta al traffico la viabilità cittadina.

Nei prossimi mesi, come sempre, si procederà alla posa dell'asfalto definitivo dopo i necessari assestamenti del terreno.

Via Bova

Da martedì fino a giovedì prossimo sarà chiusa al traffico (eccetto residenti) la via Bova nel tratto da via Malva sud fino alla SS16 con chiusura in entrata ed uscita sulla statale per lavori di asfaltatura della via.

Videoispezione e monitoraggio

Sono in corso in questi giorni anche lavori di videoispezione e monitoraggio delle condotte idriche da parte di Hera, con possibili e temporanee limitazioni al traffico.