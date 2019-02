Una tesi di laurea sul poeta cervese le fa guadagnare il 110 e lode

Incentrata sulle opere di Tolmino Baldassari

Una tesi di laurea sul poeta cervese

Il 3 dicembre 2018, all’Università “Carlo Bo” di Urbino, è stata presentata una tesi di Laurea Magistrale incentrata sul poeta cervese Tolmino Baldassari.

A discuterla è stata la studentessa Elena Meloni la quale ha intitolato la sua tesi “Lettere scelte di Tolmino Baldassari con appendice di lettere inedite”; in essa ha preso in analisi diversi scambi epistolari con personalità illustri del mondo della cultura come Franco Loi, Tullio De Mauro, Vincenzo Mengaldo, Franco Brevini e molti altri tra poeti, scrittori, giornalisti ed editori.

L’argomento principale è la poesia, specialmente quella in dialetto.

L'interesse della studentessa è nato dalla visita presso la casa del poeta cervese a Cannuzzo di Cervia.

La laurea e il massimo dei voti

La ragazza ha conseguito la Laurea Magistrale in Lettere Moderne con il professore Salvatore Ritrovato, docente di Letteratura Moderna e Contemporanea e il correlatore è stato il poeta Gianfranco Lauretano.

Alla fine la Meloni si è laureata ottenendo il massimo il 110 e lode.

Elena Meloni è nata nel 1968 a Fano, dove vive e lavora come docente di scuola primaria.

Tolmino Baldassari

Tolmino Baldassari è nato a Castiglione, Frazione di Cervia; ha vissuto a Ravenna e nella frazione di San Pietro in Vincoli. Ha lavorato come meccanico, bracciante, funzionario politico e sindacalista, rivestendo la carica di consigliere comunale a Cervia dal 1951 al 1956 e dal 1964 al 1989.

Autodidatta, Baldassari ha maturato una vasta cultura, specie letteraria. Ha tenuto lezioni di letteratura presso varie scuole e alcuni corsi di poesia presso l’Università per adulti di Ravenna.

Ha curato la traduzione di classici del Novecento, tra cui Maria Maddalena e inediti di Federico Garcia Lorca.