A Mirabilandia tutto pronto per la “Giornata del Sorriso”

Un giorno di unione, gioco, divertimento e solidarietà per i bambini con Diabete e le loro famiglie

“Giornata del Sorriso”

L’associazione Diabetici Ravennate, i Lions Club Host Ravenna e Mirabilandia, in collaborazione con le Diabetologie Pediatriche della AUSL della Romagna, organizzano anche quest’anno, domenica 26 Maggio, la “Giornata del Sorriso” evento dedicato ai bambini con Diabete e alle loro famiglie.

Il gioco è una componente importante nella vita di tutti i bambini. Per i bambini con diabete il gioco ha molteplici significati perché è momento formativo, palestra per imparare al meglio la gestione del diabete, momento di integrazione con altri bambini che vivono senza diabete e diventa anche momento di confronto con altri bambini con diabete, ove si impara da altri modalità differenti di gestione della propria terapia, in un ambiente molto diverso dagli ambulatori dei servizi di pediatria.

Un giorno di unione, gioco, divertimento e solidarietà

Anche quest’anno l’alleanza fra Lions Club Host Ravenna e i volontaridell’Associazione Diabetici della Provincia di Ravenna, ha dato concretezza al concetto di gioco come palestra di educazione terapeutica e integrazione, portando oltre 130 bambini con diabete al parco giochi. Bambini che arriveranno da tutta la Romagna, dalla Toscana, da Imola, Ferrara, Reggio Emilia ed Ancona, insieme alle loro famiglie per un numero totale che sarà superiore alle 500 persone.

Un ringraziamento particolare va al Dr Francesco Cannatà, per l’impegno nell'organizzazione, alla Croce Rossa Italiana e alla direzione di Mirabilandia per aver condiviso le finalità della “Giornata del Sorriso” consentendone la realizzazione con un contributo sia organizzativo, sia economico.