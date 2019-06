Cervia: Inaugurata la mostra "I mille di Sgarbi" curata dal critico Vittorio Sgarbi

Grande folla ieri ai Magazzini del sale. La mostra resterà aperta fino al 9 giugno

Inaugurata ufficialmente ieri alle ore 19, la mostra "I mille di Sgarbi" curata personalmente dal critico d'arte Vittorio Sgarbi. Al taglio del nastro era presente anche il neo sindaco Massimo Medri (prima uscita ufficiale) e tantissime persone accorse per non perdere la visita guidata della mostra da parte del suo curatore. Una fotografia sullo stato dell’arte contemporanea in Italia, da Ragusa a Trento: in mezzo artisti noti e altri letteralmente sconosciuti, passati sotto l’occhio implacabile dello storico e critico d’arte più irriverente e imprevedibile d’Italia, Vittorio Sgarbi.

L'idea dei Mille nasce dall'incontro di due terre, la Romagna e la Sicilia: dal romagnolo Sauro Moretti e dal siciliano Nino Ippolito, gli storici collaboratori di Sgarbi, manager il primo e ufficio stampa il secondo. Forte del resto è il legame del critico d'arte con la città che ospita la prima edizione della sua rassegna artistica: proprio tra Cervia e Pinarella Sgarbi ha passato la sua infanzia, mentre oggi è un importante sostenitore del Cervia Milan Marittima.

La mostra resterà aperta dal 31 maggio al 9 giugno secondo il seguente orario: venerdì 31 maggio dalle 19 alle 24; sabato 1 e domenica 2 giugno dalle 10.30 alle 24; da lunedì 3 a giovedì 6 giugno, dalle 17 alle 20.30; venerdì 7 giugno dalle 17 alle 24; sabato 8 e domenica 9 giugno dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 17 alle 24.