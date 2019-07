Appende la frutta al cancello e la regala a chiunque la voglia: la generosità di Paolo diventa virale

In alto a sx: Ragù e Paolo. In alto a dx: la frutta in regalo. In basso: i sacchetti appesi al cancello

Tramite Facebook, non regala solo frutta ma tanto altro…

La generosità di Paolo diventa virale

In un mondo alle volte pieno di brutte notizie, è doveroso lasciare ampio spazio e respiro a chi, con i propri piccoli gesti, lo rende un posto migliore.

E’ per questo motivo che oggi vi parliamo di Paolo Maraldi, un uomo di 76 anni che ci insegna come la generosità e l’amore per la vita possano essere veicolati facendo dei social network un uso davvero virtuoso.

Paolo abita da sempre a Cervia, nonostante le sue esperienze lavorative l’abbiano portato a viaggiare molto, e si può dire senza mezze parole che lui, quella città, la ami.

Nel giro di poco tempo si è fatto conoscere sempre di più fra gli abitanti della sua città, e non solo, per via di una bellissima iniziativa che ha intrapreso a inizio anno: raccoglie la frutta dai suoi alberi, la mette all’interno di sacchetti che poi appende al cancello di casa. Scatta le foto del contenuto delle sportine e lo posta su Facebook scrivendo “Chi le vuole, venga e ne prenda. Sono in regalo”.

Insomma, quest’uomo regala la sua frutta a chiunque la desideri, ma non solo. Ciò che regala Paolo non è solo frutta, ma tanti altri oggetti, di tutti i tipi…

Come è nata l’idea?

“Ho degli alberi da frutta e mia moglie con il raccolto faceva sempre tante buone marmellate, quindi non andava mai sprecata.. un giorno poi, purtroppo, mia moglie è venuta a mancare e io impazzivo a raccogliere e pulire la frutta per poi buttarne decine e decine di chili.

Prima non conoscevo Facebook, allora chiedevo ai vicini ogni volta che li incontravo se volessero delle albicocche, dei fichi, delle melograne, ecc... insomma tutta la frutta che avevo e che sarebbe stato un peccato gettare.

Poi ho scoperto Facebook.

Quest’inverno, a gennaio, avevo tantissime (30/40 chili) pere volpine, le quali fra l’altro sono un frutto dimenticato che costa anche abbastanza, così dopo averle raccolte le ho fotografate e messe in dei sacchetti che ho appeso al cancello di casa mia. Dopodiché ho postato su Facebook le foto e ho scritto: ‘Se qualcuno le vuole le prenda. Io non mi faccio vedere, non suonate, non chiamate, passate e prendete tutto ciò che desiderate’ perché molte persone si vergognano, anche se secondo me non ce n’è motivo.

Poi ho avuto 70/80 chili di albicocche e mi sono detto ‘perché buttarle via?’, cosi ho fatto la stessa cosa e c’è stata una risonanza che non mi aspettavo assolutamente, perché per me è una cosa naturale”.

Condivisione della frutta, ma non solo…

“Mia moglie, quando qualcosa era molto scontato, lo acquistava e lo metteva nel box, ma io non ne sapevo nulla.

Un giorno pulendo e mettendo in ordine ho trovato tantissimi oggetti di tutti i tipi (un ferro da stiro, una yogurtiera, una gelatiera, una griglia, luci di natale, enciclopedie, borse ecc… tutto di marche buone e molto conosciute) che non sapevo nemmeno di avere, tantoché quando mi serve qualcosa lo vado ad acquistare perché non so di possederlo.

Così ho cominciato a fare la stessa cosa che faccio con la frutta anche per quegli oggetti che, dopo essere stati acquistati, non sono mai stati aperti né utilizzati. Come con il raccolto dei miei alberi, sarebbe davvero triste gettare via tutti questi oggetti completamente nuovi quando ci sono persone che ne hanno bisogno e a cui posso regalarle.

Tutto ciò che ho trovato fin’ora sarà solo una decima parte degli oggetti che ho e che ancora devo scoprire fra le scaffalature.

Le cose che nessuno viene a prendere (e sono poche) le porto nel cassetto della Croce Rossa e le lascio lì”.

Ecco allora che ci troviamo davanti a uno dei pochi casi di utilizzo virtuoso dei social network: un mezzo per condividere, per non sprecare, per portare avanti e diffondere valori che alle volte vengono dimenticati, ma non solo: Paolo infatti, con la compagnia del “sempre presente” Ragù, il suo fedele amico a quattro zampe, veicola tramite il suo profilo Facebook tutte le sfaccettature con le quali vede la sua città: i cambiamenti che il passaggio del tempo ha portato con sé, scorci di Cervia, gli animali che incontra durante il suo cammino e tanto altro…

Paolo e Ragù: una coppia inseparabile alla (ri)scoperta di Cervia

“Una volta usavo la macchina anche per fare cinquanta metri, ora ovunque io debba andare, ci vado a piedi. Con Ragù facciamo venti/trenta di chilometri al giorno, io faccio le foto a tutto ciò che credo interessante e lo posto su Facebook, fotografo alcune zone della città, ne descrivo i cambiamenti che il tempo ha portato, racconto com’erano una volta, oppure quando giro la sera a volte riesco a fotografare anche qualche animale notturno, come gli istrici, e condivido i miei scatti. Non sono giovane, ma mi sento tale”.

Valentina Orlandi