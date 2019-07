Veniva nel weekend in Romagna per rubare per poi tornare subito nel napoletano

Individuato l'uomo responsabile di rapine a Milano Marittima

Le indagini hanno dato i loro frutti

I Carabinieri della Compagnia di Cervia – Milano Marittima hanno dato esecuzione all’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Tribunale di Ravenna nei confronti di un 32enne pregiudicato di Casoria (NA).

Il provvedimento discende dalle indagini condotte da militari della Stazione di Milano Marittima e del Nucleo Operativo e Radiomobile cervese, che hanno consentito di individuare l’uomo quale responsabile delle seguenti rapine commesse a Milano Marittima:

la mattina del 13.07.2018, mentre la vittima si trovava davanti ad un noto stabilimento balneare, chinata per chiudere la propria bicicletta, veniva afferrata dalle spalle da due uomini travisati con casco e occhiali da sole, che la buttavano a terra con violenza e, mentre uno lo teneva fermo, l’altro le strappava l’orologio da polso. I rapinatori fuggivano a bordo di uno scooter (https://gazzettadimodena.gelocal.it/modena/cronaca/2018/07/15/news/imprenditore-modenese-rapinato-a-milano-marittima-1.17059531);

il 22.07.2018, alle ore 02.30, la vittima, una giovane donna cervese, mentre percorreva a piedi le vie del centro, veniva raggiunta da un uomo che, nel tentativo di sottrarle l’orologio da polso la faceva cadere. La donna resisteva strenuamente tanto che interveniva persino il complice, ed i malviventi, insieme, la colpivano con calci e pugni. La rapina non si consumava solo perché le urla della vittima attiravano alcuni passanti e ai due rapinatori non restava che dileguarsi a bordo di uno scooter.

Veniva nel weekend in Romagna per rubare, poi tornava subito nel napoletano

Le indagini, hanno permesso di ricostruire come il rapinatore nel fine settimana raggiungeva la Romagna per colpire e poi tornare subito nel napoletano. Nelle sue trasferte veniva accompagnato da complici (alcuni già identificati e deferiti in s.l.), appoggiandosi ad altri compaesani domiciliati nella località di mare. L’Autorità Giudiziaria ravennate, recepiti integralmente gli esiti dell’attività investigativa, ha emesso il provvedimento di carcerazione dei confronti dell’uomo che si trovava già detenuto per altra causa nella Casa Circondariale Napoli – Poggioreale.

L’arresto, che segue quello del giugno scorso, è frutto della costante attività svolta dai Carabinieri della Compagnia di Cervia – Milano Marittima per contrastare ogni forma di criminalità predatoria (soprattutto rapine e furti) commessa da delinquenti senza scrupoli che tentano di approfittare della moltitudine di turisti che viene a trascorrere le proprie vacanze nella località balneare.