Al via a Cervia la Festa Nazionale della Lega Romagna: sabato 3 agosto arriva Matteo Salvini

“L’Italia in testa la Romagna nel cuore”: è questo il tema conduttore scelto quest’anno per la tradizionale Festa nazionale della Lega Romagna che si svolge, durante la prima settimana di agosto, a Milano Marittima-Cervia, in piazzale dei Salinari.

Da venerdì 2 a martedì 6 agosto 2019 saranno presenti molti big della politica e dei media che si confronteranno sul palco della Festa su argomenti alla ribalta del dibattito nazionale e locale, con al centro la parola d’ordine “prima gli italiani”.

L’area della Festa, dove è funzionante uno stand gastronomico tipicamente romagnolo, è aperta al pubblico dalle ore 18.30 di ognuna delle cinque giornate.

Il programma