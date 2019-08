Cervia. “La smielatura. Una settimana dolce come il miele”

Da sabato 17 a sabato 24 agosto 2019

“La smielatura. Una settimana dolce come il miele”

“La smielatura. Una settimana dolce come il miele” è il titolo della manifestazione che l’Apicoltura BRUSI promuove con il patrocinio del Comune di Cervia e in collaborazione con: l’associazione culturale “Cervia, la spiaggia ama il libro”, il Consorzio Cervia Centro, Ponzi Infissi, Gruppo Cevico con spumante Vollì.

Si parte sabato 17 agosto e si prosegue fino a sabato 24 agosto con 4 appuntamenti dolci come il miele.

Inizia così la 33° edizione della smielatura, che è diventata un appuntamento fisso nell’estate cervese. Al centro dell’interesse c’è il miele e la sua cultura. L’iniziativa, che vede nella smielatura il suo momento massimo, si articola in una settimana di eventi che renderanno “dolce” il centro storico di Cervia: apicoltori, produttori, erboristi, esperti assaggiatori, chef e gourmet, si alterneranno in questo “dolce appuntamento”.

Durante le serate saranno presentati i migliori mieli del 2019. Molte le novità e le cose davvero uniche da non perdere.

L’annata 2018 ha visto una produzione molto scarsa di miele a causa del maltempo. Il poco miele prodotto, tuttavia, è di ottima qualità

La manifestazione “Una settimana dolce come il miele” pone l’attenzione alla massima salvaguardia delle api, come sentinelle dell’ambiente e principali impollinatori e come componenti essenziali della catena della vita.

Programma

SABATO 17 AGOSTO - Serata dedicata ai bambini - Alle ore 21,30, in Viale Roma a Cervia, “VITA DA APE” Laboratorio per bambini. A cura della Libreria Bubusettete di Piazzetta Pisacane a Cervia. A seguire, alle ore 22,30, “SMIELATURA BABY”. Tutti possono vestire i panni dell’apicoltore. Per questo i turisti, i cittadini e i semplici curiosi di tutte le età, indossata la tuta gialla dell’apicoltore, potranno cimentarsi nell’arte della smielatura. La serata, condotta da Cesare Brusi, vedrà come protagonisti le api, il miele e i prodotti dell’alveare. Degustazione di miele con favo.

Si prosegue il giorno successivo, DOMENICA 18 AGOSTO, dalle ore 18,00, in piazzale Ascione (Viale Roma), con il “Mercatino dei mieli, delle erbe, delle spezie e dei prodotti naturali tipici”.

Alle ore 21,30 “LA SMIELATURA – L’antica arte di estrarre il miele dai favi”

“La smielatura – spiega Cesare Brusi – diventa un grande laboratorio pubblico, nel quale tutti possono vedere, provare e assaggiare”. E’ proprio questa la filosofia che sta dietro al lavoro di Brusi, quello di divulgare il più possibile la cultura delle api e del miele. “In passato, fino a mio nonno – prosegue – solo gli addetti ai lavori venivano iniziati ai riti e alla magia del mondo delle api. Io ricordo mio nonno che quando veniva qualcuno a trovarlo, diceva di non avvicinarsi, non perché le api fossero particolarmente pericolose, ma perché il segreto doveva rimanere legato alla famiglia e doveva essere tramandato di padre in figlio. Noi stiamo tentando di fare proprio l’operazione inversa”.

Alle ore 22,30 La gastronomia al miele dei cuochi dell’Associazione “Pellegrino Artusi” di Cervia. Durante la serata si potranno assaggiare i mieli, i prodotti 2019 ed altre specialità a base di miele.

VENERDÌ 23 AGOSTO in piazza Pisacane - Delle Erbe, alle ore 21,30 “A CASA DELL’APE” Laboratorio per bambini a cura della Libreria Bubusettete di Piazza Pisacane a Cervia.

Alle ore 22,30 COME RICONOSCERE IL MIELE (colore, aroma, sapore). A cura dell’apicoltore, degustatore CESARE BRUSI.

SABATO 24 AGOSTO dalle ore 18,00, in piazzale Ascione (Viale Roma), il mercatino dei mieli, delle erbe, delle spezie e dei prodotti naturali tipici.

Ore 20,30 – RACCONTI E MERAVIGLIE

a cura della Compagnia Vladimiro Strinati

Ore 21,30 - ASTA DEL MIELE di CASA DELLE FARFALLE & CO

Il ricavato dell’asta del miele sarà interamente devoluto in favore di A.I.T.C. (Associazione Italiana Tumori Cerebrali)

“SORRISI E CANZONI”

Asta/spettacolo con Sgabanaza e Veris Giannetti

Ore 22,30 – “PICCOLA SMIELATURA FINALE”

“La smielatura. Una settimana dolce come il miele” è il titolo della manifestazione che l’Apicoltura BRUSI promuove con il patrocinio del Comune di Cervia e in collaborazione con: l’associazione culturale “Cervia, la spiaggia ama il libro”, il Consorzio Cervia Centro, Ponzi Infissi, Gruppo Cevico con spumante Vollì.

Il miele della settimana lo trovate al chiosco “LE BRUSINE” di Piazza Pisacane a Cervia

Per informazioni Cesare Brusi – 335/8484657 - www.apicolturabrusi.com