Questa notte torna l'ora legale: lancette in avanti

Preparatevi a dormire di meno

Preparatevi a dormire un'ora in meno: questa notte alle 2 scatta l'ora legale, ovvero dovremo spostare gli orologi in avanti. Il cambio dell’ora serve a risparmiare sull’energia grazie a un minore uso dell’illuminazione elettrica, sfruttando l'ora in più di luce solare.

Nei paesi dell'Unione europea, in Svizzera e in Norvegia l'ora legale ha inizio l'ultima domenica di marzo e termina l'ultima domenica di ottobre. Nel resto del mondo le regole sono varie: in Russia ad esempio è stata definitivamente abolita nel 2011.

Anche nel nostro Paese ha una storia travagliata: esiste in Italia dal 1916 e fu adottata mentre il paese era impegnato nella Prima guerra mondiale. E' stata poi eliminata e ripristinata numerose volte nel corso degli anni, cambiando anche la durata della validità.

Fino al 2010, quando l'Italia fissò definitivamente l'inizio dell'ora legale alle ore 2:00 del mattino dell'ultima domenica di marzo e il termine alle 3:00 del mattino dell'ultima domenica di ottobre, come da direttiva europea.