Alla Camera un convegno su “Il futuro del terrorismo di matrice jihadista” con l’On. ravennate Alberto Pagani

Argomenti principali l’evoluzione della minaccia, strumenti di contrasto e strategie di prevenzione

Si svolgerà martedì 29 ottobre 2019 nella Sala del Refettorio “Palazzo di Via del Seminario” della Camera dei Deputati di Montecitorio il convegno “Il futuro del terrorismo di matrice jihadista”, promosso dall'Associazione culturale Europa Atlantica e con protagonista l’On. ravennate Alberto Pagani.

Negli ultimi anni, anche a seguito dei numerosi attacchi terroristici effettuati in Europa e per effetto degli orientamenti e delle decisioni assunte in materia di contrasto e prevenzione del terrorismo in sede europea, l'Italia ha notevolmente rinnovato le proprie normative nazionali in materia di antiterrorismo.

A partire del 2015 sono state introdotte norme più severe e restrittive per la repressione e il contrasto della minaccia terroristica, in particolare in riferimento a quella di matrice jihadista.

Nello stesso periodo è stata avviata una discussione approfondita rispetto alla necessità, palesata non solo dagli addetti ai lavori, di dotare il nostro paese anche di una normativa nazionale di riferimento che potesse introdurre un sistema di prevenzione della radicalizzazione violenta, anche di matrice jihadista. A questa esigenza ha cercato di dare una prima risposta la proposta di legge Dambruoso-Manciulli, approvata nel solo ramo parlamentare della Camera nel 2017.

Il convegno promosso dall'Associazione culturale Europa Atlantica in collaborazione con il Centro Studi Internazionali, Formiche e l'Osservatorio ReaCT si pone l'obiettivo di aggiornare la riflessione sul tema della minaccia terroristica di matrice jihadista. In particolare con riguardo alla sua evoluzione attuale nel contesto europeo e internazionale, al ruolo dell'Italia nel contrasto globale a questa minaccia e anche al lavoro di contrasto a livello nazionale, in particolare attraverso un bilancio e un'analisi degli strumenti, non solo normativi, a disposizione del nostro sistema nazionale di sicurezza. Infine, il convegno si propone di rilanciare il confronto sulla necessità di dotare il nostro paese di norme di prevenzione della radicalizzazione violenta.

Informazioni per i partecipanti: Accesso alla sala dalle ore 14.30 fino a esaurimento posti disponibili. Per confermare la partecipazione: europa.atlanticaPgmail.com entro il 25 ottobre 2019.

Il programma dei lavori