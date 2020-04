Estorsione, furto e rapina: una carcerazione

6 anni di reclusione

La sera del 25 aprile 2020, in Ravenna, i militari del Nucleo Investigativo, in collaborazione con i colleghi della locale Stazione Carabinieri, hanno tratto in arresto un 65enne di origini napoletane, dimorante a Bologna da anni e domiciliato da poco nella città di Ravenna, a carico del quale era pendente un ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bologna nel 2015.

Dal provvedimento giudiziario acquisito, è risultato che l’uomo doveva espiare una pena di ben 6 anni di reclusione per i delitti di estorsione, furto e rapina, consumati in Bologna tra il 1998 e il 2004.

In particolare, dalle verifiche effettuate e dalle risultanze ottenute, è emerso che l’interessato, sin dal lontano 1974 e fino al recente passato, abbia commesso svariati reati sia in materia di stupefacenti sia contro la persona e il patrimonio su tutto il territorio nazionale.

L’arrestato è stato associato alla locale casa circondariale per l’espiazione della pena.