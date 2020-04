Omaggio a Raffaello su Rai3: ci sarà anche un lavoro della restauratrice ravennate Carla Castellucci

Tra le più note in Italia, collabora anche con l’Ermitage di San Pietroburgo

Ci sarà anche un lavoro della ravennate Carla Castellucci all’interno del documentario “Raffaello. Il Genio Sensibile”, in onda su Rai3 domenica 5 aprile alle 23.50 e dedicato ai 500 anni dalla morte del grande artista. Tra le più note restauratrici in Italia, Carla collabora anche con l’Ermitage di San Pietroburgo, in cui farà tappa il viaggio alla scoperta dell'universo del più grande pittore del Rinascimento.

Con la partecipazione straordinaria di Achille Bonito Oliva, il documentario spazierà tra le opere più celebri e alcuni tesori meno noti di Raffaello, dalla casa di Urbino dove è nato fino all’arrivo e alla consacrazione a Roma, da Firenze alle Marche, da Milano fino, appunto, a San Pietroburgo. I contenuti Rai saranno poi anche disponibili su www.raiplay.it.