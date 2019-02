Fumatori, anche a Ravenna si spende di più per le sigarette

Parete di esposizione delle sigarette in un tabacchi (foto di repertorio)

Probabile un ulteriore aumento in arrivo

Fumatori, una media di 10 centesimi in più a pacchetto

E’ ufficiale, brutte notizie per tutti i fumatori di Ravenna e provincia.

Come in tutta Italia, anche nel ravennate i prezzi delle sigarette sono aumentati di circa 10 centesimi per pacchetto, è stato stabilito a seguito della legge di bilancio.

Inoltre è probabile un ulteriore aumento a breve.

La notizia è stata diffusa dalla Direzione Centrale Gestione Accise e Monopolio Tabacchi e dall’Ufficio Circolazione Tabacchi, i quali pubblicano la notizia della variazione del prezzo di vendita al pubblico di alcune marche di tabacchi lavorati.

Il provvedimento risale al 15 febbraio 2019, ma è stato pubblicato in data 20 febbraio 2019 e con esso viene varata, a decorrere appunto da quest’ultima data, la tariffa di vendita al pubblico di alcune marche di tabacchi.

Gli aumenti colpiscono anche sigari, sigaretti e trinciati.

A stabilirle i nuovi prezzi è stato il provvedimento n.16793/R.U. pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 1°febbraio 2019.

Dieci centesimi in meno nelle tasche di ogni fumatore per ogni pacchetto acquistato.

E potrebbe non essere finita qui.

Nel 2019 l'aumento delle sigarette potrebbe essere doppio.

Come riportato su il Sole24Ore, quello di 10 centesimi del 20 febbraio non è l’unico aumento che interesserà questa categoria.

Ad esso va infatti sommato quello dovuto all’indicizzazione dell’onere fiscale minimo entro il 1° marzo 2019 per le fasce di prezzo medio-alte che probabilmente causerà l’incremento di ulteriori 5 centesimi per pacchetto di sigarette.

Con l’aumento delle tasse indirette su sigarette, tabacchi tranciati e sigari l’Amministrazione patrimoniale dello Stato stima di incassare circa 132,6 milioni a partire da questo fatidico 2019.

Vuoi sapere di quanto sono aumentate le tue sigarette o il tuo tabacco?

Leggi il tariffario completo aggiornato al 20 febbraio 2019 pubblicato sul sito dell'Agenzia Dogane Monopoli cliccando qui.