“Volevo fare la rockstar” andrà in onda il 30 ottobre su Rai 2

In prima serata

“Volevo fare la rockstar” in onda il 30 ottobre

La RAI ufficializza la presenza nel palinsesto di Rai 2 di Volevo fare la rockstar per il 2019-2020 e, in seguito alla conferenza stampa di martedì 22 ottobre 2019 è confermata la data di uscita per mercoledì 30 ottobre 2019 in prima serata su Rai 2.

La fiction è tratta dall'omonimo blog di Valentina Santandrea (leggi l’intervista), una ragazza di Faenza che, tramite una narrazione sincera e trasparente della sua vita e delle sue difficoltà da “mamma single”, ha attirato l’attenzione di sempre più lettori vedendo infine il suo blog trasformarsi come una farfalla in una serie Tv e in un libro.

La serie è composta di 12 puntate (ne andranno in onda due a sera) e per ora è stata realizzata una stagione, ma non si esclude possa esserci un futuro.

Non si tratta di una serie tv sulla vita di Valentina, ma il personaggio è ispirato a lei e modellato su ciò che la Santandrea trasmette tramite i suoi scritti: una vita da mamma, giovane e single, con tante sincere difficoltà, dubbi e incertezze, ma anche con tanta energia e voglia di vivere che le permettono di affrontare a uno a uno tutti i problemi che le si pongono davanti con un atteggiamento creativo e dinamico.

“Io non appaio mai nella serie – afferma Valentina -, ma ho fatto fare una piccolissima comparsa alle mie figlie tra i figuranti. L’ho fatto per fargli vivere un’esperienza nuova che sicuramente ricorderanno in futuro. Io, invece, sono sempre stata ‘dietro le quinte’.

E’ una serie molto giovane che piacerà sicuramente anche ai ragazzi.

E’ ambientata nei luoghi del regista, Matteo Oleotto, e quindi in Friuli, e precisamente nella zona di Gorizia. Ovviamente io avevo pensato il soggetto nell’Appennino tosco – romagnolo, ma in realtà è una situazione che si adatta a qualunque scenario di provincia”.

Il 1 ottobre è uscito anche il su libro “Volevo fare la rockstar” pubblicato da Rai Libri.