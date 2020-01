Sos Donna presenta un seminario per contrastare la violenza economica

"Io sono (econo)mia!”

Un’educazione finanziaria rivolta alle donne

L’Associazione SOS Donna presenta un ciclo di incontri che hanno l’obiettivo di prevenire la violenza economica e promuovere una corretta educazione finanziaria espressamente rivolta alle donne. Il seminario prevede cinque conferenze pubbliche rivolte a donne che subiscono violenza e alla cittadinanza femminile, durante i quali quattro professioniste esperte nella gestione patrimoniale si alterneranno e condurranno gli incontri volti ad informare, formare e supportare le donne nell’autonoma gestione finanziaria.

Commercialiste, bancarie, operatrici ed esperte interverranno illustrando alle partecipanti le principali forme attraverso cui viene agita la violenza economica ed i principali strumenti a loro disposizione per tutelarsi dal punto di vista legale, finanziario ed economico nei confronti di chi agisce loro violenza. Obiettivo degli incontri è quello di attivare risorse e competenze, accrescere nelle partecipanti la capacità di utilizzare le loro qualità per agire sulle situazioni e per modificarle, stimolando una presa di coscienza del fenomeno della violenza economica e dei rischi che essa comporta, cercando di lasciare spazio ai bisogni che emergeranno da parte delle partecipanti per creare, alla fine del percorso, momenti di dibattito e di approfondimento specifici mirati a rispondere alle esigenze pratiche delle donne coinvolte.

Gli incontri si svolgeranno presso la sala conferenze “Giovanni dalle Fabbriche” in via Laghi 81 a Faenza, per cinque martedì consecutivi dalle ore 20.00 alle ore 22.00 circa, a partire dal 21 gennaio 2020.

Di seguito il programma dettagliato:

Martedì 21 gennaio: RICONOSCERE LA VIOLENZA ECONOMICA, L’IMPORTANZA DI UNA CULTURA DI PREVENZIONE E SUPPORTO PER COMBATTERLA

Ne parliamo con:

Claudia Gatta, Assessora ai Servizi sociali, Politiche abitative e casa, Pari opportunità dell’Unione della Romagna Faentina

Raffaella Meregalli, operatrice del centro antiviolenza SOS Donna di Faenza

Sonia Alvisi, Consigliera di Parità Effettiva Regione Emilia-Romagna, consulente del lavoro

Martedì 28 gennaio: PILLOLE DI EDUCAZIONE FINANZIARIA. IL MONDO BANCARIO E L’ACCESSO AL CREDITO PER UNA VITA AUTONOMA

Ne parliamo con:

Livia Bertocchi, Welfare Community manager presso LA BCC ravennate, forlivese e imolese

Martedì 4 febbraio: CONOSCERE GLI STRUMENTI CHE POSSONO GARANTIRE L’INDIPENDENZA ECONOMICA PER VIVERE LIBERA

Ne parliamo con:

Marina Vagnetti, dottoressa commercialista

Martedì 11 febbraio: DONNE NEL MONDO DEL LAVORO. LA CONDIZIONE OCCUPAZIONALE FEMMINILE

Ne parliamo con:

Sonia Alvisi, Consigliera di Parità Effettiva Regione Emilia-Romagna, consulente del lavoro

Martedì 18 febbraio: EDUCAZIONE FINANZIARIA E DIGITALE PER PREVENIRE I COSTI SOCIALI DELLA VIOLENZA ECONOMICA

Ne parliamo con:

Claudia Gatta, Assessora ai Servizi sociali, Politiche abitative e casa, Pari opportunità dell’Unione della Romagna Faentina

Claudia Segre, Presidente di Global Thinking Foundation

Alle partecipanti è richiesta l’iscrizione preventiva al seminario (gratuita e non vincolante) per motivi organizzativi; per informazioni e iscrizioni contattare l’Associazione SOS Donna allo 0546/22060 o tramite e-mail a info@sosdonna.com. Si ringrazia la Fondazione “Giovanni dalle Fabbriche” per la concessione gratuita della sala conferenze.

Il seminario formativo “IO SONO (econo)MIA!” è parte del progetto “One more life! Liberarsi dalla violenza si può. Riconoscere la “violenza economica” è il primo passo per combatterla” promosso dall’Associazione SOS Donna, centro antiviolenza di Faenza, in partnership con l’Unione della Romagna Faentina e finanziato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le Pari Opportunità.

SOS Donna

SOS Donna, associazione nata a Faenza l’8 marzo 1994, si occupa di fornire un servizio di prima accoglienza a donne che si trovano in uno stato di temporanea difficoltà, che hanno subito o subiscono violenza, gestendo dal 2000 anche il servizio comunale Fe.n.ice, centro di ascolto e prima accoglienza per le donne in stato di disagio e maltrattate. L’attività di assistenza e ascolto si coniuga a quella di sensibilizzazione e prevenzione tramite eventi, pubblicazioni e corsi di formazione.

“IO SONO (econo)MIA! Un’educazione finanziaria rivolta alle donne”

Seminario a cura di Sos Donna

Dal 21 gennaio al 18 febbraio, sala conferenze “Giovanni dalle Fabbriche” (via Laghi 81 Faenza)

Ingresso libero, info www.sosdonna.com o tel. 0546/22060.