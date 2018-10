Alla scoperta di scienza, poesia e natura con “Casa Monti al Free to fly”

Sei appuntamenti per i più giovani a partire da martedì 9 ottobre ad Alfonsine

Casa Monti al Free to fly

Ritorna da martedì 9 ottobre “Casa Monti al Free to fly”, l’iniziativa che propone fino a dicembre sei appuntamenti dedicati ai giovani nel centro di aggregazione “Free to fly” di Alfonsine, in corso Garibaldi 55.

L’obiettivo

Le iniziative hanno lo scopo di far avvicinare i ragazzi al mondo della scienza, della natura, della sostenibilità e della poesia attraverso alcuni incontri con esperti.

Durante gli appuntamenti, infatti, una guida ambientale di Casa Monti sarà a disposizione dei ragazzi del centro.

“Scienza e metodo sperimentale”

Si comincia martedì 9 ottobre con “Scienza e metodo sperimentale”, appuntamento in cui i partecipanti potranno approcciarsi al metodo scientifico attraverso piccoli esperimenti.

“Free to fly in rima” e “Alimenti in gioco”

L’iniziativa di martedì 23 ottobre è dedicata alla poesia con “Free to fly in rima”, mentre martedì 20 novembre saranno proposte alcune attività per scoprire ciò che compone gli alimenti e la loro importanza con “Alimenti in gioco”.

“E tu lo sai il perché?!”; poesia e “L’esperto risponde”

Martedì 6 novembre spazio a esperimenti, quiz ed enigmi dedicati alla scienza con “E tu lo sai il perché?!”.

Martedì 4 dicembre ritorna l’iniziativa sulla poesia e martedì 18 dicembre, ultimo appuntamento, c’è “L’esperto risponde”, dedicato al mondo della scienza.

Informazioni

Tutti gli appuntamenti si svolgono alle 15.30.

Il centro “Free to fly” di Alfonsine, gestito dalla cooperativa “Il Cerchio” di Ravenna, accoglie ragazzi di età compresa tra gli 11 e i 14 anni a cui vengono proposte dagli educatori attività libere o strutturate per divertirsi, mettersi in gioco, comunicare, raccontare, vivere insieme ai coetanei, costruire regole di relazione e comportamento, rispettare e comprendere la ricchezza delle differenze.

Contatti

Per ulteriori informazioni e prenotazioni contattare Casa Monti al numero 0545 38149 o alla mail casamonti@atlantide.net o Free to fly al numero 331 3251547 o alla mail giovani@comune.alfonsine.ra.it.

Progetto e collaborazioni

Le iniziative sono state progettate da Casa Monti, sede operativa del Ceas Bassa Romagna, con la collaborazione dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna, del Comune di Alfonsine, della cooperativa Atlantide, del centro “Free to fly”, della Riserva naturale di Alfonsine e della cooperativa “Il Cerchio”.