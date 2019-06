Alle Cappuccine il laboratorio di “animatti” fantastici, sulle orme di Tinin Mantegazza

L’evento è dedicato a bambini e bambine dai 9 ai 12 anni

Sono aperte le iscrizioni per Mezzanotte al Museo – La magia della Tivù, evento dedicato a ragazze e ragazzi dai 9 ai 12 anni e promosso sabato 15 giugno dal Museo Civico delle Cappuccine di Bagnacavallo in occasione della mostra antologica Tinin Mantegazza. Le sette vite di un creativo irriverente.

L’accoglienza sarà alle 20 nel chiostro delle Cappuccine. Dopo l’introduzione alla serata e i saluti, si partirà alla scoperta dei mille volti di Tinin Mantegazza, illustratore, pittore, scenografo e scrittore, instancabile mente creativa che ha saputo spaziare nel campo del giornalismo, della regia, della televisione, dell’animazione culturale e dell’organizzazione teatrale. Si leggeranno le sue storie, si creeranno “animatti” fantastici e dopo uno spuntino serale ragazze e ragazzi saranno chiamati ad allestire un set televisivo e a realizzare la loro trasmissione tv, che successivamente sarà inviata alle famiglie dei partecipanti.

Mezzanotte al Museo è realizzata da Museo Civico delle Cappuccine e Comune di Bagnacavallo in collaborazione con l’associazione Tralenuvole e i Servizi educativi dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna.

La partecipazione è gratuita, l’iscrizione obbligatoria (fino a un massimo di 25 partecipanti).

Info e iscrizioni (entro giovedì 13 giugno):

0545 280911

centroculturale@comune.bagnacavallo.ra.it

La mostra Tinin Mantegazza. Le sette vite di un creativo irriverente, curata da Diego Galizzi e Flaminio Balestra, ripercorre le principali tappe del percorso dell’artista, offrendo una vasta selezione di opere e documenti in grado di ricostruirne gli svariati volti. Nel percorso espositivo, composto da più di 250 disegni originali, dipinti, pupazzi, fotografie, filmati e documenti, non mancano le testimonianze della sua graffiante critica sociale e politica, nonché delle sue realizzazioni più note al grande pubblico, come il celebre sig. Toto delle schede di approfondimento di Enzo Biagi o il pupazzo Dodò, protagonista del programma Rai per bambini L’Albero Azzurro.

Organizzata in collaborazione con la Fondazione Tito Balestra Onlus e Accademia Perduta/Romagna Teatri, la mostra sarà visitabile fino a domenica 7 luglio nei seguenti orari: martedì e mercoledì 15-18; giovedì 10-12 e 15-18; venerdì, sabato e domenica 10-12 e 15-19. L’ingresso è gratuito. Il Museo Civico delle Cappuccine è in via Vittorio Veneto 1/a.

Per informazioni sulla mostra e sul calendario degli eventi:

www.museocivicobagnacavallo.it

