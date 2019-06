Bagnacavallo: Al via la 20^ edizione della rassegna Bibliocaffè dedicata a "Le vite degli altri"

Prenderà il via lunedì 17 giugno alle 21.30, con ospite l’autore romano Tommaso Pincio, la ventesima edizione della rassegna letteraria estiva Bibliocaffè,

Prenderà il via lunedì 17 giugno alle 21.30, con ospite l’autore romano Tommaso Pincio, la ventesima edizione della rassegna letteraria estiva Bibliocaffè, curata dalla Biblioteca comunale Taroni di Bagnacavallo nel chiostro delle Cappuccine in collaborazione con Rapsodia. Musica, libri, scrittori.

L’edizione del ventennale del Bibliocaffè ha per sottotitolo Le vite degli altri. È questo il filo conduttore che unisce i tre romanzi che saranno presentati, diversi per scrittura e toni ma che parlano tutti del grande viaggio che è la vita. Un viaggio non sempre lineare, non sempre facile, pieno di errori, con il quale ci si misura alle volte da protagonisti altre da spettatori. E il viaggio è anche il tema del concorso letterario Il racconto in 10 righe, che chiuderà la rassegna con la premiazione dei vincitori.

Nella serata di apertura Tommaso Pincio, considerato tra i più originali scrittori italiani della sua generazione, presenterà il suo romanzo Il dono di saper vivere, pubblicato da Einaudi nel 2018. Protagonista è un carcerato che narra la sua storia e si domanda se esista qualcuno con il talento del saper vivere. Un talento che mancava persino a Caravaggio, l’artista da cui l’uomo è ossessionato. È questo l’innesco del libro di Pincio, un vertiginoso gioco di specchi che sorprende il lettore, lo spiazza, non lo fa mai sentire al sicuro. Non è un romanzo su Caravaggio, né un’opera di fiction e neppure un testo autobiografico. È il tentativo struggente di confessare che impresa fallimentare, antieroica, sia vivere, per ciascuno di noi.

Il Bibliocaffè proseguirà lunedì 24 giugno con Marina Mander e il libro L’età straniera (Marsilio, 2019) e lunedì 1 luglio con l’autore e attore cesenate Roberto Mercadini che presenterà Storia perfetta dell’errore (Rizzoli 2018). A dialogare con gli autori, nelle tre serate, sarà Emiliano Visconti di Rapsodia.

La rassegna si concluderà lunedì 8 luglio con la premiazione del concorso Il racconto in 10 righe. C’è tempofino al 29 giugno per presentare i propri elaborati al concorso, che quest’anno ha per tema Il giro del mondo in 10 righe.

Tutte le serate sono a ingresso gratuito, con inizio alle 21.30. Il consueto “bicchiere della buonanotte” sarà offerto dall’azienda Daniele Longanesi.

Chi partecipa al Bibliocaffè ha diritto a un ingresso ridotto alla proiezione di Bagnacavallo al cinema presso il cineparco delle Cappuccine il martedì sera.

Il chiostro delle Cappuccine è in via Vittorio Veneto 1/a.