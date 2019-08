Cotignola: Domenica di gare di tiro con l'arco presso il campo degli arcieri

Nel 900 Round d’Estate gareggerà anche il campione italiano di specialità targa Marcello Tozzola

Si svolgerà nel pomeriggio di domenica 25 agosto a partire dalle 14 la 23esima edizione della gara interregionale Fitarco dal titolo “900 Round d'Estate” presso il campo di tiro degli arcieri "Muzio Attendolo Sforza" in via Guidana San Lorenzo 8 a Cotignola.

L'appuntamento di fine estate riunisce tanti arcieri sul campo di Cotignola per trascorrere un pomeriggio fra amici all'insegna dello sport. La gara è aperta a tutte le divisioni Fitarco, dai giovanissimi ai master e si svilupperà su tre distanze diverse a seconda della classe di appartenenza. Saranno presenti arcieri provenienti da Lombardia, Veneto, Marche, Repubblica di San Marino ed Emilia Romagna. È prevista la presenza, tra gli altri, del campione italiano specialità targa, il ravennate Marcello Tozzola.

Alle 18 circa ci saranno le premiazioni a chiusura della manifestazione, le gare si svolgono con il contributo del Comune di Cotignola.

L’attività del tiro con l’arco prosegue con un corso di sei lezioni di introduzione al tiro olimpico, a partire dal 3 settembre nelle serate di martedì e giovedì, dalle 20.15 alle 21.45, presso lo stesso campo. Possono partecipare sia adulti che ragazzi a partire dai 10 anni. Tutto il materiale occorrente verrà fornito dalla società.

Per informazioni e prenotazioni contattare il numero 347 9475373 (ore pasti) o scrivere alla mail segreteria@arcierimasf.it .