"Dirty market", sequestrata più di una tonnellata di pesce scaduto o non tracciato

Il bilancio della Capitaneria

E’ positivo il bilancio redatto al termine dell’operazione nazionale di controllo della filiera della pesca disposta dal comando generale delle capitanerie di porto – guardia costiera.

L’operazione, svoltasi nella seconda metà di dicembre e che ha coinvolto tutti gli uffici dipendenti della direzione marittima dell’Emilia Romagna, coordinati dal centro controllo area pesca di Ravenna, ha portato a 260 controlli specifici, svolti sulle unità da pesca in mare, nei punti di sbarco, nei mercati ittici all’ingrosso ed al dettaglio, nelle pescherie, nei ristoranti e sulle strade hanno ancora una volta posto in rilievo l’esistenza di un traffico illecito legato alla filiera della pesca che ha comportato il sequestro di poco più di una tonnellata di prodotti ittici scaduti, non etichettati e non tracciati.

Le attività condotte sul territorio hanno comunque consentito di verificare un sostanziale rispetto delle norme igienico sanitarie e sulla tracciabilità dei prodotti della pesca. Sono stati effettuati 18 sequestri amministrativi cui sono seguite sanzioni amministrative per un totale di 59.946,67 euro. Nel riminese, durante un controllo effettuato presso un grossista sono stati scoperti più di quattro quintali di prodotto scaduto, assieme ad altro prodotto fresco di cui si ignorava la provenienza, mentre sulle strade del ferrarese, un posto di blocco ha intercettato due furgoni diretti in toscana con a bordo 263 kg di prodotto itticco privo di ogni documentazione attestante la provenienza e la data della pesca.