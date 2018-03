Ready Player One, Tonya, Contromano: titoli molto attesi in uscita al cinema

La programmazione del City da giovedì

Una breve carrellata sui film in uscita al cinema. In allegato anche la programmazione del CinemaCity di Ravenna da giovedì.

Il film evento

Ready Player One

Tra fantascienza e nostalgia

Tratto con molta libertà dal bestseller di Ernest Cline. Nel 2045 la Terra è un luogo inquinato, funestato da guerre e povertà. Gli abitanti versano in condizioni precarie, stipati in grossi container: l’unico passatempo è il nostalgico mondo di Oasis, una realtà virtuale ispirata ai ruggenti anni ottanta, creata dal milionario Halliday. Quando l’informatico muore, comincia una caccia al tesoro proprio all’interno del mondo virtuale: in palio c’è la sua eredità. Un’avventura dove si mescolano il Gigante di Ferro, la DeLorean di Ritorno al Futuro, Supercar, il Signore degli Anelli, Mad Max.

Regia di Steven Spielberg

Con Tye Sheridan, Olivia Cooke, Simon Pegg

Commedia

Contromano

Ritorno del sempre bravo Albanese

Mario ama l'ordine, la precisione, la puntualità, il rispetto, il decoro, lo stare ognuno al proprio posto. La sua vita si divide tra il suo negozio di calze e un orto, unica passione, messo in piedi sul terrazzo della sua abitazione. Ogni cambiamento gli fa paura, figuriamoci se il suo vecchio bar viene venduto ad un egiziano e se davanti alla sua bottega arriva Oba, senegalese venditore di calzini.

Regia di Antonio Albanese

Con Antonio Albanese, Alex Fondja, Aude Legastelois

Drammatico

Tonya

Candidato a tre Oscar

Tonya si basa sulla vita della pattinatrice Tonya Harding, protagonista di uno dei più grandi scandali sportivi nella storia degli Stati Uniti. Prima atleta americana a distinguersi durante i campionati nazionali statunitensi del 1991, per l'esecuzione perfetta di un triplo axel la Harding finisce sulle pagine dei quotidiani come responsabile dell'aggressione della rivale Nancy Kerrigan.

Regia di Craig Gillespie

Con Margot Robbie, Sebastian Stan, Allison Janney

Fantasy per la famiglia

Nelle Pieghe del Tempo

Prodotto dalla Disney

Catapultati in mondi oltre ai confini dell’immaginazione grazie a un congegno magico che permette di scivolare lungo le pieghe del tempo e dello spazio, tre ragazzini si imbarcano in una formidabile impresa contro un nemico potente e sconosciuto. Adattamento cinematografico dei libri di Madeleine L'Engle. Curiosità: primo film ad altissimo budget diretto da una regista afroamericana.

Regia di Ava DuVernay

Con Chris Pine, Reese Witherspoon, Oprah Winfrey