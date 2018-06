Art.1-Mdp, un incontro su lavoro e precarietà alla Festa Provinciale di Marina

Venerdì 8 giugno

Articolo Uno – MDP Ravenna organizza e promuove, dalle ore 21.00 di Venerdì 8 giugno in occasione della Festa Provinciale di Marina di Ravenna, un incontro su lavoro e precarietà per discutere “delle prospettive politiche che il nostro paese si prepara ad affrontare, il diritto al reddito o al lavoro, una società complessa che cambia e che non tutela i suoi membri - spiega Art. 1 -. Interverranno Maria Cecilia Guerra, docente di Economia presso l’Università di Modena e Reggio Emilia, Luigi Giove, segretario regionale di CGIL e alcuni rappresentanti del mondo del lavoro e del precariato. Il dibattito è aperto a tutti e chiunque volesse è invitato ad intervenire. Vi aspettiamo numerosi”.