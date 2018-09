Coppa Italia, Ravenna Fc: la qualificazione svanisce

Contro l'Imolese i giallorossi persono per 5 reti a 3

Con l'ultima partita del girone "E" di Coppa sul campo dell’Imolese svaniscono le speranze di qualificazione del Ravenna

Nonostante la doppietta di Ronchi: la gara finisce 5 a 3 per i padroni di casa.

La cronaca del match

Pronti via e Galuppini svernicia la traversa dal limite. Poi è pioggia di reti: comincia Lanini, imbeccato da una verticalizzazione di Belcastro che affetta la difesa del Ravenna; l’attaccante scarta Venturi e deposita nella rete sguarnita. Poi sale in cattedra il duo Selleri-Ronchi: il primo, voglioso di farsi rimpiangere dal suo ex pubblico, disegna due palloni precisi (il primo da punizione, il secondo da angolo) che il secondo tramuta in oro prima con la deviazione decisiva di Gargiulo e poi con una capocciata centrale sotto la traversa. Chi di angolo ferisce di angolo perisce: così dalla bandierina palla nel mucchio dove Valentini si fa trovare pronto per il tap-in vincente.

In avvio di ripresa ancora Ronchi si mostra implacabile in zona gol sugli sviluppi di un angolo di Galuppini. Valentini rimette le cose a posto per l’Imolese finalizzando un vorticoso contropiede. La gara non ha un momento di tregua e si capisce che può succedere ancora molto: e infatti al 29’ è ancora decisivo un calcio d’angolo, di Giovinco questa volta, che Carini trasforma nella rete del sorpasso. Manca l’eurogol in questa gara e arriva sui titoli di coda da Belcastro che dal limite esplode un destro al volo che non dà scampo a Venturi.

Il commento del mister

“Dobbiamo meditare sui nostri errori e dobbiamo capire chi siamo - è l’analisi di Luciano Foschi, allenatore del Ravenna -: abbiamo preso cinque gol e siamo stati un po’ presuntuosi soprattutto dopo le due volte che siamo andati in vantaggio. Ci tenevamo ad andare avanti in Coppa Italia ma, se vogliamo salvarci prima possibile in campionato, non possiamo fare una partita così, con molte cose buone, penso ad esempio ai notevoli passi avanti fatti nella fase offensiva, ma anche alle tante cose che non hanno funzionato, soprattutto sul piano dell’equilibrio in campo e delle distanze tra i reparti. Dobbiamo essere più umili e capire che tipo di campionato dobbiamo fare, essere lì con la testa e pensare che bisogna concedere decisamente meno”.

Il tabellino

Imolese-Ravenna 5-3

IMOLESE (4-3-1-2): Zommers; Garattoni, Boccardi (39’ st Checchi), Carini, Zucchetti (1’ st Fiore); Valentini, Carraro, Gargiulo (1’ st Saber); Mosti (10’ st Giovinco); Lanini (25’ st Rossetti), Belcastro. A disp.: Rossi, Tissone, Tattini, Jukic, Giannini, Rinaldi. All.: Dionisi.

RAVENNA (4-3-2-1): Venturi; Eleuteri, Ronchi, Lelj, Barzaghi (13’ st Bresciani); Selleri (34’ st Raffini), Jidaji, Maleh (19’ st Martorelli); Galuppini, Magrassi, Nocciolini (13’ st Siani). A disp.: Spurio, Sangiorgi, Scatozza, Boccaccini, Pellizzari, Trovade, Sabba. All.: Foschi.

ARBITRO: Kumara di Verona.

RETI: 15’ pt Lanini, 32’ pt aut. Gargiulo, 39’ pt Ronchi, 43’ pt Valentini, 2’ st Ronchi, 7’ st Valentini, 29’ st Carini, 48’ st Belcastro.

NOTE: Ammoniti: Valentini, Saber, Lelj, Carraro, Ronchi. Spettatori circa 500. Angoli: 8-4. Recupero: 1’ e 4’.