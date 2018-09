Ravenna Top Cup, il più grande torneo di calcio giovanile in Europa ha inizio

Domani, venerdì 7 settembre, le prime trentanove partite

L’inizio

Con la partita inaugurale West Japan Jellow-Sassuolo, venerdì 7 settembre alle ore 16 a Fosso Ghiaia, prende il via la quarta edizione della Ravenna Top Cup, il grande torneo di calcio giovanile, organizzato dall’associazione ravennate Futuri Campioni e riservato alle categorie Esordienti 2006 (per le squadre di club professionistici), e Giovanissimi 2005 per le formazioni delle società dilettantistiche e delle scuole calcio.

Settantotto le squadre al via (record della manifestazione), in rappresentanza di otto nazioni europee, compresa l’Italia, più il Giappone (presente con due formazioni), Tredici i campi a disposizione per lo svolgimento del torneo, che avrà il suo epilogo la mattina di martedì 11 settembre con le semifinali e finali al Benelli e ben 195 partite solo nella fase di qualificazione previste.

Il programma di venerdì

Tra i club in gara ci sono anche otto compagini romagnole, tutte in campo venerdì pomeriggio e tutte contro club di Serie A: a Milano Marittima, alle 17, il Ravenna sfida il Torino; a Castiglione di Ravenna, alle 17 il Rimini affronta la Spal e alle 18 il San Pietro in Vincoli se la vede con il Genoa; a Classe alle 17, in contemporanea su due campi, il Santarcangelo gioca contro l’Empoli e la Due Emme Forlì contro la Fiorentina; a Porto Fuori il Forlì affronta l’Atalanta; a Lido Adriano alle 17 il Cesena tasta le qualità dello Sparta Praga. All’Imolese, invece, è toccato in sorte come match inaugurale una formazione di serie B, il Brescia (a Savio, ore 16). Assente il Milan, le altre due vincitrici del torneo Juventus e Inter affronteranno rispettivamente Vis Pesaro (a Ponte Nuovo alle 17) e Pistoiese (a Fosso Ghiaia alle 17).

In totale, nel pomeriggio di venerdì 7 sono trentanove le partite in calendario.

Per la Roma debutto con la Nuova Taras di Taranto e per la Lazio c’è il Soccer Team di Fasano.

L’accoglienza

In mattinata, alcune delegazioni straniere faranno un giro per il centro della città visitando alcuni dei monumenti simbolo di Ravenna e poi saranno ricevute a Palazzo Rasponi per un saluto di benvenuto dell’Amministrazione Comunale rappresentata dall’assessore allo sport Roberto Fagnani.

Un altro grande momento di accoglienza sarà poi nella serata di lunedì 10 settembre quando, sul palco centrale della Festa nazionale de L’Unità, si terrà la presentazione ufficiale alla città di tutte e settantotto le squadre in gara, con tanti ospiti del mondo del calcio: nel corso della serata saranno messe all’asta alcune maglie ufficiali dei club di serie A con l’obiettivo di finanziare i progetti della FabiOnlus, da quest’anno partner della Ravenna Top Cup, che sta continuando in questi giorni la prevendita dei biglietti per i cittadini ravennati per assistere alle partite della manifestazione.

I biglietti

La prevendita è ancora in corso alla cartoleria Il Punto di Savarna e 220 di Ravenna, al Coni, al Panathlon, al bagno Oasi di Punta Marina e nelle seguenti edicole cittadine (Boiocchi, via Bassano del Grappa; J&V, Piazza Mameli; Lanzoni, via Maggiore angolo via Chiesa; Stadio, via Cassino; Edicola di viale Randi; Visureanu, via Cavina; La Tartaruga, via Farini a San Pietro in Vincoli).

Il costo dei biglietti è di cinque euro per il tagliando giornaliero per assistere a tutte le gare di una giornata, anche su campi diversi, e di quindici euro per l’abbonamento, valido per tutte e cinque le giornate e per tutte le partite.

Per informazioni sul programma della manifestazione e sui risultati consultare il sito http://www.futuricampioni.it