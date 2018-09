Omotransnegativià, approvato l’ordine del giorno

Per una legge regionale su prevenzione e contrasto alle discriminazioni di persone di ogni orientamento sessuale

Parla il capogruppo di Ravenna in Comune

“Nella seduta consiliare di martedì 18 settembre si è discusso il nostro ordine del giorno che chiedeva alla Regione Emilia-Romagna di impegnarsi affinché si legiferi entro la fine della legislatura sul tema della omotransnegatività, e su quella fatta invece al nuovo Parlamento, di prendere in esame una legge atta a contrastare le discriminazioni e le violenze basate sull’orientamento sessuale e sull’identità di genere.

In Italia, infatti, ad oggi non esiste una legge penale che punisca i reati a matrice omotransfobica” afferma Massimo Manzoli, Consigliere Comunale di Ravenna in comune.

“La nostra Regione (come già fatto da molte altre come Toscana, Liguria, Marche, Campania, Sicilia, Piemonte) – continua Manzoli -, potrebbe dotarsi di una norma che metta a sistema azioni, buone prassi, progetti di prevenzione e contrasto di quella che dagli esperti viene definita omotransnegatività.

Un testo di legge fu depositato dalla consigliera Roberta Mori già durante la passata legislatura regionale, ma ancora giace colpevolmente intoccato nelle ‘segrete’ della Regione a pochi mesi dal termine di questo mandato.

Stiamo parlando di un testo di legge regionale non perfetto, migliorabile sotto molti punti di vista, ma che non merita di essere lasciato cadere nel vuoto.

Quali siano le logiche di correnti interne alla maggioranza in Regione per le quali non si possa procedere con l’approvazione della legge non sta a noi dirlo, ma oggi siamo soddisfatti del voto sul nostro ordine del giorno e degli interventi di tutti i consiglieri in discussione”.

L’ordine del giorno

Proposto in occasione della quattordicesima edizione della Giornata Internazionale contro l’omofobia, bifobia, transfobia e lesbofobia (riconosciuta dall’Unione Europea con la Risoluzione del Parlamento europeo nel 2007) che si celebra il 17 maggio in tutto il mondo per affermare, attraverso azioni pubbliche, l’impegno contro ogni forma di violenza nei confronti delle persone lesbiche, gay, bisessuali, transessuali e trans gender; l’ordine del giorno del Capogruppo di Ravenna in comune comincia premettendo alcuni diritti fondamentali riconosciuti:

L ’articolo 3 della Costituzione stabilisce, tra i principi fondamentali, che: “tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali; è compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese”.

stabilisce, tra i principi fondamentali, che: “tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali; è compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese”. la Dichiarazione Universale dei Diritti Umani all’articolo 2, comma 1, recita: “Ad ogni individuo spettano tutti i diritti e tutte le libertà enunciate nella presente Dichiarazione, senza distinzione alcuna, per ragioni di razza, di colore, di sesso, di lingua, di religione, di opinione politica o di altro genere, di origine nazionale o sociale, di ricchezza, di nascita o di altra condizione”.

all’articolo 2, comma 1, recita: “Ad ogni individuo spettano tutti i diritti e tutte le libertà enunciate nella presente Dichiarazione, senza distinzione alcuna, per ragioni di razza, di colore, di sesso, di lingua, di religione, di opinione politica o di altro genere, di origine nazionale o sociale, di ricchezza, di nascita o di altra condizione”. la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea (2000/C 364/01), all'articolo 1, recita: “La dignità umana è inviolabile. Essa deve essere rispettata e tutelata” e, all'articolo 21, ribadisce: “E' vietata qualsiasi forma di discriminazione fondata, in particolare, sul sesso, la razza, il colore della pelle o l’origine etnica o sociale, le caratteristiche genetiche, la lingua, la religione o le convinzioni personali, le opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, l’appartenenza ad una minoranza nazionale, il patrimonio, la nascita, gli handicap, l’età o le tendenze sessuali”.

Continua poi approfondendo la situazione europea ed italiana affermando che:

Tra il 1984 e 2015 il Parlamento europeo è intervenuto più volte con risoluzioni in cui veniva chiesto agli Stati membri di legiferare in materia antidiscriminatoria;

l’OMS nel 1990 ha cancellato l’omosessualità dalla lista delle malattie mentali, definendola per la prima volta “una variante naturale del comportamento umano”. Ciò nonostante, la cultura diffusa ancora oggi spinge a considerare le persone omosessuali e transessuali come perverse o malate, rendendole spesso vittime di discriminazioni, scherno, fenomeni di emarginazione, violenze fisiche e psicologiche;

la lotta all’omotransofobia, sessismo e xenofobia deve combattersi non solo tramite il diritto, ma anche attraverso l’educazione alla diversità;

Diversi Paesi democratici europei ( Austria, Belgio, Cipro, Danimarca; Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Islanda e Irlanda) oltre a molti Stati del mondo (Canada, Israele, Sudafrica, stati degli USA e Australia) hanno in essere già da diversi anni, in misura, più o meno incisiva, legislazioni antidiscriminatorie;

Diverse Regioni come Toscana (nel 2004), Liguria, Marche, Campania, Sicilia, Piemonte, Friuli Venezia Giulia sono già intervenute legiferando sul tema, ma ciò ancora non è avvenuto in Emilia-Romagna.

La seduta consiliare e il voto dei consiglieri

Il voto unanime dei consiglieri presenti (20 su 32) che hanno approvato l’ordine del giorno presentato da Massimo Manzoli :“Per una legge regionale in tema di omotransnegatività, prevenzione e contrasto delle discriminazioni e delle violenze ai danni di persone di ogni orientamento sessuale”, sottoscritto anche da Pd, Sinistra per Ravenna e Mdp-Art.1. fa sì che il consiglio di Ravenna si aggiunga, quindi, a tutti quei Comuni che già avevano espresso posizione analoga nelle settimane scorse nella speranza che Regione e Governo centrale decidano di legiferare sul tema, colmando il vuoto lasciato in questi anni nel minor tempo possibile.

Nell’ordine del giorno il Consiglio comunale di Ravenna invita l’Assemblea legislativa dell’Emilia- Romagna a legiferare, entro la conclusione dell’attuale legislatura, in tema di omotransnegatività, prevenzione e contrasto delle discriminazioni e delle violenze ai danni di persone di ogni orientamento sessuale.

Auspica inoltre che anche il nuovo Parlamento prenda in esame e approvi una legge atta a contrastare le discriminazioni e le violenze basate sull’orientamento sessuale e sull’identità di genere.

Durante la seduta sono intervenuti: Michele Distaso (Sinistra per Ravenna), Learco Vittorio Tavoni (Lega Nord), Maria Cristina Gottarelli (Pd), Mariella Mantovani (Mdp-Art.1), Emanuele Panizza (Gruppo misto), Alvaro Ancisi (Lista per Ravenna).