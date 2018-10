Continua "Aspettando GialloLuna" appuntamento in libreria

"Liberamente" ospiterà Piergiorgio Pulixi con "Lo stupore della notte"

Aspettando GialloLuna

Sabato 6 ottobre alle 18 alla libreria Liberamente in Viale L. B. Alberti, 38 (Ravenna), continua la rassegna "Aspettando GialloLuna".

L'ospite di questa settimana è Piergiorgio Pulixi che, affiancato da Vania Rivalta, ci parlerà del suo "Lo stupore della notte", edito da Rizzoli.

Il romanzo noir

Il nuovo romanzo noir di Piergiorgio Pulixi, "Lo stupore della notte" esplora gli oscuri rovesci delle strutture di pubblica sicurezza, ambientando la storia in una Milano su cui incombe una pericolosa minaccia.

Trama

Rosa Lopez è un commissario che non si dimentica facilmente: tenace, determinata e consapevole che a volte è necessario scendere a compromessi per salvare una situazione.

La ricordano ancora in Calabria, dove si è fatta le ossa nella guerra alle cosche.

Non la dimenticano oggi, a Milano: lettere minatorie e proiettili nella cassetta della posta sono “il premio” per una carriera che l’ha condotta ai vertici dell’Antiterrorismo.

Ma dietro la scorza da superpoliziotta, Rosa nasconde un profondo senso di colpa: il suo compagno è in coma, vittima di un attentato.

Intanto, una minaccia incombe sulla città: la più perfida delle menti criminali ha ordito un piano di morte.

Lo chiamano il Maestro e insegna l’arte della guerra.

Per fermarlo, Rosa scivolerà in una spirale di ricatti, tradimenti e vendette.

Piergiorgio Pulixi

Classe ’82, ha fatto parte del Collettivo di scrittura Sabot creato da Massimo Carlotto ed è autore del ciclo poliziesco di Biagio Mazzeo iniziato con "Una brutta storia" (E/O), e della serie thriller "I Canti del male" (E/O).

Sabato 13 ottobre

La rassegna "Aspettando GialloLuna" continua poi sabato 13 ottobre alle 18 con Andrea Cotti che, in compagnia di Massimo Padua, ci racconterà "Il cinese", Rizzoli.

Sabato 20 ottobre

Sabato 20 ottobre alle 18 invece Paolo Panzacchi, anche lui affiancato da Massimo Padua, cercherà di non dire troppo del suo "Il pranzo della domenica" Laurana Editore - collana calibronove.