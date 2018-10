Al via la trentesima stagione teatrale Le Arti della Marionetta

Dal 5 ottobre con un ricco cartellone di spettacoli e tre eventi di Festa

La XXX° edizione

Riparte venerdì 5 ottobre con la festa di presentazione, alle ore 17 presso la Darsena PopUp, la stagione teatrale Le Arti della Marionetta, giunta ormai alla trentesima edizione. La nuova stagione diretta e organizzata dal Teatro del Drago/Famiglia d’arte Monticelli presenta in cartellone spettacoli del circuito nazionale, per bambini e genitori, e una prima assoluta, ma anche tre eventi di Festa, incontri con gli artisti, workshop e un’attività di formazione e divulgazione organizzata dal Museo “La casa delle Marionette”.

Gli spettacoli della stagione di teatro di figura si svolgeranno presso le Artificerie Almagiá, la domenica pomeriggio a partire dalle ore 17. Fa eccezione la sezione di Almagiá in Festa e la prima nazionale della nuova produzione del Teatro del Drago, “Il magico cerchio di Prospero”, che si terranno alle ore 18.

Il prezzo dei biglietti non ha subito variazioni rispetto alle scorse stagioni, ma sarà anche possibile acquistare un carnet da 10 spettacoli a 50 euro. Da venerdì 5 ottobre, in occasione della Festa di presentazione alla Città sarà possibile prenotarsi per tutti gli spettacoli in cartellone.

Il programma

Si parte con la festa di apertura, organizzata in collaborazione con Akami, nella quale verranno presentati alla città gli spettacoli del cartellone, ma sarà anche possibile fare domande e provare la propria abilità in un micro laboratorio di costruzione adatto a tutti i bambini e gli adulti.

Il cartellone degli spettacoli si aprirà il 21 ottobre con “Alice”, classico della letteratura per l’Infanzia ispirato al celebre romanzo di Lewis Carroll e riproposto dai Fratelli di Taglia.

A seguire arriverà una delle novità di quest’anno, “Baby Halloween- under 6”, una festa pensata e costruita per i bambini sotto i sei anni, naturalmente il 31 ottobre. A novembre sempre per i piccolissimi torna Teo, che con le sue orecchie curiose, propone una divertente riflessione ai genitori su quanto sia importante nella vita di oggi essere attratti dalle piccole cose.

Il 25 novembre la stagione ospiterà il debutto nazionale dello spettacolo “Il magico cerchio di Prospero”, co-produzione internazionale Attic Rep/ Teatro del Drago, ispirata alle opere di Chagall e liberamente a La Tempesta di W. Shakespeare, regia di Roberto Prestigiacomo su testo di R. Prestigiacomo e Mauro Monticelli.

La magia del Natale sarà protagonista il 16 dicembre con “Canto di Natale”, della compagnia Teatro delle Marionette degli Accettella di Roma, tratto dal romanzo di Charles Dickens.

Il 6 gennaio torna dopo Halloween lo speciale Almagià in Festa, con la Festa della Befana. Protagonista in questo caso sarà la maschera piemontese Gianduja in Gianduja e la notte della Befana.

La danza invece occuperà il pomeriggio di domenica 20 gennaio, con un coinvolgente e sperimentale appuntamento CorpoGiochi Off incontra Le Arti della Marionetta, ideato e organizzato in collaborazione con Cantieri Danza. Lo spettacolo fa parte della rassegna trasversale Today to Dance curata da Ravenna Manifestazioni, Ravenna Teatro, Coop E, Cantieri Danza e Teatro del Drago con il sostegno di ATER.

Domenica 10 febbraio andrà in scena la favola di Biancaneve e i sette nani, produzione della compagnia I Guardiani dell’Oca/ Abruzzo Tucur, per la regia di Benedetto Zenone.

Il 2 marzo infine la rassegna si concluderà con il terzo appuntamento di Almagià in Festa: la Festa di Carnevale, con lo spettacolo Truciolo e il cavallo a dondolo della compagnia Teatro dei Burattini di Ivano Rota.