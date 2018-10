Trasferta a Fermo con la nuova capolista per il Ravenna FC

Domani alle 18.30 i giallorossi sfidano una Fermana a sorpresa in testa alla classifica

Reduce dalla bella vittoria casalinga contro i Monza, il Ravenna FC si prepara a incontrare nuovamente una capolista del campionato di Lega Pro, girone B, questa volta in trasferta.

Domani, domenica 7 ottobre, calcio d'inizio alle ore 18.30, i giallorossi saranno di scena allo stadio Recchioni di Fermo e sfideranno una squadra che finora non ha ancora subito gol, conquistando 3 vittorie su 4 gare disputate.

Nel precedente della scorsa stagione il Ravenna tornò a casa dalle Marche con un pareggio a reti inviolate. Di quella Fermana i giallorossi ritroveranno tante conferme, a partire dall’allenatore Flavio Destro, al terzo anno di fila sulla panchina gialloblu.

L’arbitro del match sarà il signor Alberto Santoro di Messina, assistito da Giulio Basile di Chieti e Thomas Ruggeri di Pescara.

Il commento

In vista di una sfida difficile, Mister Foschi invita i suoi a fare la massima attenzione possibile: “Domenica siamo stati bravi ad abbinare alla prestazione il risultato, ma una gara non vuol dire nulla, dobbiamo dare continuità. Ogni partita deve essere stimolante, andiamo a giocare su un campo difficile, con una squadra che non è prima in classifica per caso, i punti fatti sono stati tutti meritati. Mi aspetto una partita molto combattuta, contro una squadra che corre molto. Forse non sarà una partita bellissima, dobbiamo essere in grado di vincere più contrasti possibile e portare l’incontro dalla nostra parte.”

I convocati

Portieri: 1 Spurio (’98), 22 Venturi (’92)

Difensori: 2 Eluteri (’98), 4 Boccaccini (’93), 3 Barzaghi (’96), 5 Pellizzari (’97), 13 Lelj (’85), 14 Bresciani (’97), 16 Scatozza (’00)

Centrocampisti: 6 Maleh (’98), 8 Martorelli (’99), 10 Selleri (’86), 20 Sabba (’98), 21 Trovade (’98), 23 Jidayi (’84), 27 Papa (’90)

Attaccanti: 7 Galuppini (’93), 9 Nocciolini (’89), 11 Magrassi (’93), 18 Raffini (’96), 19 Siani (’97)