La Rekiko Faenza espugna Orzinuovi all’overtime

Incredibile rimonta da -21 nel quarto periodo per i Raggisolaris

Inizia nel migliore dei modi il campionato di Serie B di basket della Rekiko Faenza, che compie un’impresa incredibile recuperando ben 21 punti nel quarto quarto a Orzinuovi, uscendo poi vittoriosa dal tempo supplementare per 73-75.

La partita

Nei primi 30’ la partita pare a senso unico in favore dei padroni di casa, che prendono subito il largo sul 20-8. Tutti i tentativi di rimonta di una Raggisolaris imprecisa al tiro e disattenta in difesa vengono respinti da Orzinuovi, che nel terzo quarto prende il largo toccando il +23 sul 55-32.

Sotto di 21 sul 58-37 a 10’ dalla fine, la Faenza reagisce e, con un clamoroso 15-0 di parziale lanciato da 7 punti di Gay in apertura di quarto periodo, torna a contatto sul 58-52. Al 37’ Orzinuovi segna il 67-59, ma non trova più la via del canestro fino alla fine e il canestro di Venucci a 4” dalla sirena chiude il parziale di 9-0 con cui la Rekiko pareggia incredibilmente la partita.

In apertura di supplementare Faenza si trova nuovamente a inseguire sul 72-68, ma gli ospiti non mollano nonostante l’uscita per falli di Chiappelli, e a 1’20” dalla fine Silimbani dalla lunetta firma il primo vantaggio della Rekiko sul 72-73. Il 2/2 di Gay a 16” dalla sirena vale il 72-75, ma la guardia appena 10” di gioco più tardi fa 0/2 lasciando aperte le speranze di Orzinuovi. La preghiera da metà campo di Tassinari non trova però il bersaglio e Faenza torna a casa dalla Lombardia con due punti insperati.

Il tabellino

Agribertocchi Orzinuovi – Rekiko Faenza 73-75 OT (21-17, 41-30, 58-37, 67-67)

Orzinuovi: Tassinari, Labovic ne, Peroni 3, Siberna 13, Varaschin 14, Kekovic ne, Turel 11, Galmarini 8, Bianchi 11, Barbarotto ne, Pipitone 2, Timperi 11. All.: Salieri.

Faenza: Fumagalli 3, Gay 21, Costanzelli 2, Silimbani 4, Casagrande 3, Venucci 20, Zampa 2, Petrucci 9, Chiappelli 11, Petrini ne. All.: Friso.

Arbitri: Zancolò - Roiaz