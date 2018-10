OraSì che disfatta: a Udine è -39!

Il Carnera resta indigesto ai giallorossi che cedono 98-59

Trasferta da dimenticare in fretta quella in Friuli per l’OraSì Ravenna, che incassa uno storico -39 a Udine uscendo sconfitta dal Carnera per 98-59.

I padroni di casa conducono per tutto il match, ma nel primo tempo i giallorossi restano a contatto. Al rientro dagli spogliatoi il parziale di 18-0 con cui Udine spacca la partita. Il finale è doloroso per gli ospiti, che incassano quasi 100 punti dopo quelli subiti a domicilio da Montegranaro e risollevano tutti i dubbi che il match contro Cento aveva scacciato.

A seguire il servizio completo...

Il tabellino

Apu Gsa Udine - OraSì Ravenna 98-59 (20-13, 40-31, 75-46)

Udine: Mortellaro 13, Visentini ne, Pinton 7, Genovese, Cortese 16, Simpson 26, Penna 4, Nikolic, Pellegrino 8, Powell 17, Spanghero 7

Ravenna: Tartamella ne, Hairston 14, Smith 21, Montano 3, Jurkatamm 2, Cardillo, Baldassi, Masciadri 5, Rubbini 3, Seck, Gandini, Laganà 11