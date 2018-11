Faenza, un arresto per droga

Uomo fermato nel parcheggio dell'ospedale

Nel corso di un servizio specifico per il contrasto del fenomeno dei parcheggiatori abusivi, la polizia locale dell'Unione della Romagna Faentina nei giorni scorsi ha fermato, nel parcheggio dell'ospedale di Faenza, un cittadino nigeriano del 1995, residente in Puglia, il cui atteggiamento aveva insospettito gli operatori, rileva in una nota la Pm. Al controllo dei vigili manfredi è emerso che lo stesso, privo di permesso di soggiorno e senza alcun apparente motivo per essere sul territorio faentino, era in possesso anche di strani ovuli contenenti polvere bianca, occultati all'interno dei calzini. Si è proceduto quindi ad accompagnare l'uomo presso il locale commissariato di pubblica sicurezza, dove gli uomini della scientifica della polizia di stato hanno accertato essere cocaina. Vigili e Polizia di Stato di stato hanno quindi provveduto in maniera congiunta a dichiarare l'uomo in arresto per spaccio di sostanze stupefacenti. Il nigeriano, dopo aver trascorso la notte in cella di sicurezza presso il Commissariato di pubblica Sicurezza di Faenza è comparso davanti al Giudice Monocratico di Ravenna il 14 novembre , il giudice dopo aver convalidato l'arresto ha disposto per lo stesso l'obbligo di firma concedendogli però di tornare in libertà per i tempi previsti dalla legge per preparare la propria difesa. I controlli nel parcheggio dell'ospedale da parte della polizia municipale proseguiranno anche nei prossimi giorni.