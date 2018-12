Ravenna FC: sfida al vertice in casa della capolista Pordenone

Manuel Nocciolini, secondo in classifica marcatori, in azione contro la Vis Pesaro (foto RFC)

I giallorossi inseguono i friulani a tre lunghezze in classifica

Torna in campo oggi, sabato 8 dicembre, il Ravenna FC, che nel big match della 15esima giornata del Girone B di Serie C fa visita alla capolista Pordenone. I giallorossi, reduci da 5 risultati utili consecutivi, si presentano al Bottecchia da sfavoriti, ma in caso di successo potrebbero anche agganciare i friulani in vetta alla classifica.

Squadra costruita per puntare alla promozione, il Pordenone, capace nella scorsa stagione di portare fino ai rigori l’Inter in Coppa Italia, vanta una rosa di assoluto livello e un allenatore di esperienza come Attilio Tesser, ma nelle ultime 4 partite casalinghe, ha ottenuto addirittura 3 sconfitte, prima di battere la Ternana, forse la maggior favorita alla vittoria del campionato, due giornate fa.

Il Ravenna, che dovrà fare a meno di Maleh nella difficile trasferta, si presenta in Friuli con la voglia di continuare a sorprendere. Per farlo, i giallorossi dovranno confermare la solidità difensiva dimostrata nelle ultime partite (appena un gol subito nelle ultime 5), affidandosi poi a bomber Nocciolini, secondo in classifica cannonieri con 6 reti all'attivo, nella metà campo offensiva.

Il commento

Mister Luciano Foschi si prepara senza paura alla difficile sfida: “Noi domani andiamo ad affrontare la prima in classifica, una squadra costruita per vincere il campionato, ma noi andiamo la per giocarcela, per vedere di portare a casa un risultato utile, una cosa è chiara: a Pordenone non andremo in gita, ma per confrontarci e cercare di fare punti importanti. Siamo ben contenti di questa classifica che ci siamo guadagnati sul campo senza avere regali da nessuno e noi vogliamo continuare a stupire, a partire da domani, per questo dico che molto dipenderà dal nostro atteggiamento e da quello che riusciremo a mettere in campo”.

I convocati

Portieri: 1 Spurio (’98), 22 Venturi (’92)

Difensori: 2 Eluteri (’98), 4 Boccaccini (’93), 3 Barzaghi (’96), 5 Pellizzari (’97), 13 Lelj (’85), 14 Bresciani (’97), 16 Scatozza (’00), 15 Ronchi (’96), 23 Jidayi (’84)

Centrocampisti: 8 Martorelli (’99), 10 Selleri (’86), 20 Sabba (’98), 21 Trovade (’98), 27 Papa (’90)

Attaccanti: 7 Galuppini (’93), 9 Nocciolini (’89), 18 Raffini (’96), 19 Siani (’97), 11 Magrassi (’93)