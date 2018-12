Prezzi pazzi di benzina e gasolio, ecco quanto costa a Ravenna

I prezzi più bassi e più alti della città

Prezzi della benzina

Tutti, chi più, chi meno, si trovano a fare i conti con i prezzidei carburanti, sempre troppo alti.

Abbiamo allora deciso di fare un’analisi dei prezzi della benzina e del gasolio in alcuni distributori di Ravenna che ha portato a due grandi considerazioni principali:

i prezzi possono variare considerevolmente da distributore a distributore, le variabili includono sia il logo del distributore che la zona della città in cui esso è collocato; non sempre conviene scegliere la “pompa bianca” anziché la pompa di “marca”.

L’analisi

L’analisi parte da un paragone dei prezzi dei carburanti riportato dal sito Lastgas.it sulla città di Ravenna, dal quale si nota come essi subiscano delle oscillazioni non da poco che risulta davvero difficile ignorare.

Abbiamo preso in considerazione solo i prezzi “self” aggiornati tutti a inizio dicembre (attualmente potrebbero quindi aver subito delle minime variazioni oppure potrebbero essere invariati) e solo quelli di benzina e gasolio.

Prezzi nei distributori di marca

Paragonando tutti i prezzi, si nota che nei distributori di marca come Agip Eni, Tamoil, Api-Ip, Total Erg, Esso, Q8, Repsol ed Ego i prezzi della benzina self oscillino vertiginosamente, andando da un minimo di circa 1,449 € ad un massimo di 1,685 €.

Per quanto riguarda il gasolio self invece, si passa da circa 1,419 € a litro fino a toccare 1,669 €.

Si noti bene che la variazione non avviene solo fra distributori di marche differenti, ma anche fra distributori della stessa marca localizzati però in zone differenti della città.

I prezzi del “servito”, ovviamente, sono nettamente superiori.

La (non)differenza della qualità del combustibile tra pompe bianche e di marca

Prima di osservare i dati riguardanti i prezzi nelle cosiddette “pompe bianche” ovvero le pompe senza logo, è necessario fare una precisazione.

Come dimostrato da uno studio condotto da “Altroconsumo”, che ha preso in esame benzina e gasolio prelevato da dodici stazioni di servizio di Milano e Genova, di cui dieci sono pompe “bianche” e due sono leader di mercato molto conosciuti, il combustibile no brand è risultato del tutto analogo a quello di marca, non cambia nulla in quanto a qualità.

Anche perché spesso arriva dalla stessa raffineria o deposito di distribuzione.

Tutti e dodici i campioni di benzina analizzati erano in regola con la normativa che definisce i parametri di qualità dei carburanti.

Le pompe no logo servono quindi carburanti identici a quelli dei distributori di marca, ma costano (o dovrebbero costare) meno.

Prezzi nelle “pompe bianche”

Dall’analisi dei dati dei prezzi di benzina e carburante a Ravenna si può osservare che ciò non è propriamente sempre vero, ma non ci riferiamo alla qualità, quanto al prezzo.

Infatti come in alcune “pompe bianche” i prezzi dei carburanti si rivelano nettamente inferiori, vi sono anche distributori senza logo che vendono benzina self a prezzi maggiori rispetto ad alcuni concorrenti “di marca”.

I prezzi della benzina self “no logo” oscillano da circa 1,459 € a circa 1,537 € a litro, mentre il prezzo del gasolio, sempre self, varia da un minimo di circa 1,419 € fino a toccare un massimo che si aggira attorno a 1,488 € .