Conad Olimpia Teodora: difficile trasferta a Mondovì in cerca di altri punti

Contro le terze della classe Ravenna vuole continuare a scalare la graduatoria

Reduce dalla bella vittoria con cui ha aperto il Pool Promozione al Pala Costa contro Orvieto, la Conad Olimpia Teodora Ravenna si prepara alla difficile trasferta di Mondovì, in programma domani, domenica 17, alle 17.

Le Leonesse romagnole, che hanno lasciato l’ultimo posto in classifica, cercano in Piemonte altri punti per proseguire la scalata verso i playoff, ma incontrano una delle squadre più solide della categoria, capace tra l’altro di dare sempre il meglio tra le mura amiche.

Il pre-partita di Coach Caliendo

“Partiamo sabato per Mondovì che ritengo una delle principali candidate alla promozione diretta - avverte l’allenatore della Conad -. Ha un organico assolutamente completo e di valore e anche i risultati che sta ottenendo ne sono la dimostrazione. Di sicuro è un avversario di tutto rispetto. Sappiamo bene le difficoltà che si incontrano a giocare a San Giovanni in Marignano eppure, domenica scorsa, le piemontesi sono riuscite a ribaltare il parziale di 2 set a 0 e a vincere al tie break con merito e tanta determinazione. Il loro gioco è molto equilibrato e sono molto potenti in fase offensiva. È una squadra molto combattiva, che ha soprattutto nell’attacco ha più di un valore aggiunto. Hanno un blocco di centrali, confermate dalla passata stagione, che sono un’ottima coppia per la categoria. Hanno poi un terminale d’attacco come Zanette che è un giocatore di peso.

In casa nostra posso dire che la vittoria contro Orvieto ci ha molto giovato. Siamo ancora in fase di crescita e qualcosa in più la possiamo e la vogliamo migliorare. La posizione in classifica da cui partiamo non ci aiuta, ma noi vogliamo continuare a crescere e a essere competitivi. Dobbiamo puntare perciò a dare continuità ai risultati e ad alzare il livello del gioco perché, nella Pool Promozione, quello che conta è la concentrazione e l’intensità. Sappiamo che in questa fase si deve giocare così e a Mondovì faremo di tutto per cercare di metterlo in pratica”.