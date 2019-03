Con “Adotta un progetto sociale, diventa un’azienda solidale”, donazioni alla mensa di San Rocco

Da Ghetti e Cofra un mezzo e una cella frigorifera per il trasporto e la conservazione di alimenti

Sono stati donati nella mattinata di oggi, lunedì 4 marzo, da parte della Concessionaria Ghetti e di Cofra, alla mensa della fraternità della parrocchia di San Rocco, un mezzo per il trasporto di cibo e una cella frigorifera per la conservazione degli alimenti. La donazione rientra nell’iniziativa “Adotta un progetto sociale, diventa un’azienda solidale” ideata dal Comune e giunta all’ottava edizione, che quest’anno ha coinvolto come donatori 25 aziende, 32 associazioni beneficiarie per 44 progetti realizzati grazie a donazioni per oltre 64mila euro.

La concessionaria Ghetti ha adottato il progetto per il comodato d’uso di un Fiat Doblo idoneo al trasporto in sicurezza di alimenti derivanti dalle eccedenze di mense scolastiche destinati alla mensa della Fraternità, mentre Cofra si è impegnata nell’acquisto di una cella frigorifera per la stessa mensa, per garantire la sanità degli alimenti stessi.

I commenti

Presenti alla cerimonia di consegna Monsignor Ugo Salvatori, arciprete di San Rocco, Massimo Cameliani, assessore allo Sviluppo economico, Gian Luca Ghetti, titolare della concessionaria, e Celso Reali, presidente di Cofra.

L’assessore Massimo Cameliani ha spiegato come: “Il senso profondo di questo progetto è proprio quello di una comunità solidale che fa incontrare mondo imprenditoriale, associazionismo, ma anche singoli cittadini con le realtà cittadine che si occupano degli altri sotto tanti punti di vista: sociale, sportivo, ricreativo e culturale. Un modo per rendere la nostra cittadinanza più coesa”.

“È la seconda volta che aderiamo con entusiasmo a questo progetto – ha affermato Gian Luca Ghetti – che riteniamo abbia un importante significato solidaristico e arricchisca le esperienze di chi riceve, ma soprattutto di chi dona. Penso che un’azienda del territorio debba stare vicina alle situazioni difficili della comunità in cui opera”.

“Cofra è una cooperativa attiva da più di quarant'anni nella provincia di Ravenna – ha commentato il presidente, Celso Reali –. È una realtà che dà occupazione a oltre 250 dipendenti nei sette negozi a marchio Conad presenti in alcuni dei comuni del territorio. Da sempre ci contraddistingue il forte radicamento nelle nostre comunità e nei territori nei quali operiamo”.