Il Ravenna FC non sbaglia: Fano battuto 3-0 al Benelli

Apre un rigore di Nocciolini, poi nella ripresa segnano Raffini e Gudjohnsen

Netto successo per il Ravenna FC che batte per 3-0 il Fano al Benelli e consolida la sua posizione in zona playoff. Al 24’ è un rigore realizzato da Nocciolini ad aprire le marcature, poi nella ripresa segna Raffini su assist di Eleuteri al 58’ e Gudjohnsen all’89’ arrotonda il risultato.

A seguire la cronaca completa...