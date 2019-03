Rassegna Teatro Musica: al Teatro Alighieri “Kiss me, Kate”

Cole Porter e William Shakespeare si uniscono nel musical curato in versione italiana dalla Compagnia In Scena di Corrado Abbati

Torna il 1 aprile alle ore 21 al Teatro Alighieri la rassegna Teatro Musica 2019, organizzata da CAPIT in collaborazione con l’Assessorato alla Cultura del Comune di Ravenna. Il programma prevede il musical “Kiss me, Kate”, spettacolo curato in una versione completamente italiana dalla Compagnia In Scena di Corrado Abbati, che coniuga il genio musicale di Cole Porter e quello teatrale di William Shakespeare.

Si tratta di una nuova produzione in esclusiva nazionale su licenza Tams Witmark di New York che, fin dal suo debutto a Broadway nel 1948, ha sedotto il pubblico e la critica di tutto il mondo, raggiungendo il record di ben 1077 recite consecutive e aggiudicandosi cinque Tony Award come migliore musical, migliore autore di musical, migliore compositore, migliori costumi, migliore produttore, un successo confermato in tutto il mondo.

“Il mio compito in questa nuova edizione – spiega Corrado Abbati – è stato dosare lo humour, il romanticismo e la delicata satira del testo senza che nessuno di questi elementi prendesse il sopravvento sull’altro, ma fondendo quelli che sono, almeno per me, gli elementi principali di “Kiss me, Kate”. Raccontare gli intrecci fra le vite private dei vari personaggi, i loro amori passionali, le loro gaffe, mi ha permesso di ‘assecondare’ l’ironia, la comicità, il pathos romantico, l’energia dei tanti numeri musicali di danza e il gioco del teatro nel teatro. Il tutto sottolineato con una visione di ‘oggi’ per un musical che è comunque assolutamente attuale e sostenuto da un meccanismo tuttora valido”.

Il musical, ispirato dall’insuperabile teatralità di Shakespeare, è esaltato dalla straordinaria vena di Cole Porter espressa in ritmi che vanno dal valzer al tip-tap, da melodie di stampo lirico e da canzoni ammalianti fra cui spicca “Kiss me, Kate”, incisa da giganti del canto come Frank Sinatra e Placido Domingo. L’intreccio si fonda sull’intrigante tema del teatro nel teatro e propone l’incontro in palcoscenico fra l’attore e l’attrice sposati in passato, ora separati ma non certo indifferenti l’uno all’altra, impegnati ne “La bisbetica domata”, una delle commedie più brillanti del grande bardo dove due individui apparentemente negati per la vita a due sono in realtà destinati ad attrarsi e a trovare la ricetta ideale per vivere insieme in armonia. La vita dei due ex si coniuga con la vicenda di Kate e Petruchio con esisti imprevedibili, dando luogo a una serie di eventi a cui concorrono anche due buffi gangster.

In un cast di ottimi interpreti brillano, quali protagonisti, Antonella Degasperi e Fabrizio Maccinantelli oltre a Giorgia Aluzzi, Luca Benini, Cristina Calisi, Massimiliano Carulli, Licia Cristofaro, Giulia Ferrara, Claudio Ferretti, Daniele Ferri, Antonietta Manfredì, Greta Moschini, Timothy Pagani e Tommaso Torri. La direzione musicale è di Barbara Cocconi, le coreografie sono di Francesco Frola, Inscena Art Design cura l’allestimento scenico per l’adattamento e la regia di Corrado Abbati.

Prezzi da 10,00 a 27,00 €. Con riduzioni per over 65, under 26, abbonati alla stagione lirica e a dipendenti e associazioni convenzionate con Capit.

Informazioni e prenotazioni Biglietteria Teatro Alighieri Tel. 0544 249244.