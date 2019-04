Video. Occhi al cielo per il volo di addestramento delle Frecce Tricolori

In attesa del grande ritorno a Punta Marina

Grande ritorno delle Frecce Tricolori

Tornano protagoniste a Punta Marina anche nel 2019 le Frecce Tricolori, che porteranno la loro esibizione nel lido ravennate il 23 giugno.

Dopo il grande successo delle precedenti edizioni, la pattuglia acrobatica dell’aeronautica Militare farà tappa a Punta Marina per il quarto anno consecutivo.

Quello nel lido ravennate non sarà però l’unico appuntamento delle Frecce in Romagna: l’1 settembre infatti la pattuglia tornerà nuovamente in riviera per incantare i cieli di Rimini.

L'addestramento del 2 aprile

Nella tarda mattinata di oggi, martedì 2 aprile 2019, gli occhi al cielo per il volo di addestramento dalle Frecce Tricolori sull'Aeroporto di Pisignano di Cervia, sede del 15° Stormo dell'Aeronautica Militare.

In questo periodo dell'anno che precede la stagione "estiva", le Frecce Tricolori lasciano la loro base aerea di Rivolto, in Friuli Venezia Giulia, un paio di volte a settimana, per eseguire dei voli di addestramento "fuori sede".

La formazione va quindi ad Aviano, Istrana, Ghedi, Grazzanise o, per l'appunto, Cervia per trovare caratteristiche orografiche differenti rispetto a Rivolto ed addestrare i nuovi piloti a volare il programma acrobatico anche in assenza dei consueti riferimenti visivi al suolo.

Video di Riccardo Lazzati.