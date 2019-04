Un contest per produrre un cortometraggio in sole 48 ore: in arrivo in città “Ravenna48”

Sarà la prima edizione di una competizione ormai protrattasi in ben oltre 76 città di tutto il mondo

Si terrà a Ravenna dal 7 al 9 giugno 2019 la prima edizione del contest cinematografico dal titolo “Ravenna48”, rivolta a cineasti ma anche a semplici neofiti e amatori, nella quale i partecipanti dovranno scrivere, dirigere ed editare un cortometraggio, ambientato nella città, in un arco temporale di sole 48 ore.

Il contest, organizzato da Antropotopia in collaborazione con Circolo del Cinema Sogni “Antonio Ricci” e Mariani Lifestyle, che per la prima volta verrà inserito nel calendario degli appuntamenti estivi della città, rientra nel più ampio circuito dell’Instant Movie Festival, un tipo di competizione ormai protrattasi in ben oltre 76 città di tutto il mondo, con una media di sessanta troupe iscritte a ogni concorso italiano.

La gara, la giuria e i vincitori

L'obiettivo principale per i partecipanti sarà quello di raccontare storie ambientate nella città di Ravenna, con prospettive e punti di vista inediti, usando i mezzi a loro disposizione (il mezzo utilizzato non sarà criterio di valutazione della giuria). Uno sguardo teso anche alla riscoperta dei suoi luoghi e di quel fascino legato agli edifici storici e ai mosaici noti in tutto il mondo.

A giudicare i film saranno ospiti d’eccezione, tra cui: il regista Mario Brenta, fondatore della scuola Ipotesi Cinema assieme a Ermanno Olmi e autore di numerosi film presentati nei maggiori festival internazionali tra cui Barnabo delle Montagne e Maicol, quest’ultimo vincitore del Gran Premio della Giuria al Festival di Cannes; Michele D’Attanasio, direttore della fotografia per Lo chiamavano Jeeg Robot e Veloce come il vento; Francesco Bonsembiante, migliore produttore ai David di Donatello per Io sono lì di Andrea Segre.

La giuria eleggerà le tre opere migliori nella serata di premiazione prevista per sabato 15 giugno presso il Cinema Mariani, durante la quale verranno proiettati tutti i corti inviati e assegnati ai vincitori i relativi premi. Per l’occasione verrà organizzata anche una cena su prenotazione aperta al pubblico, che potrà poi assistere alle proiezioni dei corti.