Ravenna Festival 2019: presentata la IV edizione di “Giovani artisti per Dante”

È stato presentato nella mattinata di oggi, venerdì 24 maggio, nella Sala Multimediale Antichi Chiostri Francescani, il programma della IV edizione di “Giovani artisti per Dante”, l’appuntamento quotidiano di Ravenna Festival in programma dal 6 giugno al 14 luglio.

Dante è una domanda: come la nave di Ulisse, lanciata “per l’alto mare aperto”, la sua opera ha sfidato l’ignoto oceano dei secoli, delle mode, del gusto per continuare a interrogarci - sulla natura di una lingua, sul significato della storia e su quello della poesia, sulle ombre della politica, sulle promesse della fede e tanto altro ancora - ma soprattutto sull’essere umani. E in questa grande conversazione - transoceanica, transculturale - che il poeta ha aperto sette secoli fa, con Giovani artisti per Dante Ravenna Festival lascia la parola alla nuova generazione di creativi. Alle 11 di mattina, dal 6 giugno al 14 luglio, gli Antichi Chiostri Francescani accanto alla Tomba di Dante si trasformano in palcoscenico per spettacoli che ne celebrano, riscoprono, esplorano i paesaggi linguistici, intellettuali, sentimentali. Al timone studenti, attori, musicisti, danzatori; realtà del territorio, ma anche partecipanti all’omonimo bando distintisi fra le moltissime proposte arrivate. In collaborazione con il Comune di Ravenna, grazie anche alla Società Dante Alighieri e alla Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna, che mette a disposizione i Chiostri di sua proprietà, ogni giorno il Festival offre un incontro con il poeta al prezzo simbolico di 1 euro.

Un colosso, per Napoleone; cibo spirituale per Joyce, mentre l’Alfieri lo chiama “gran padre” e Chaucer gli attribuisce la capacità di narrare ogni cosa; Dante, per T. S. Eliot, si divide il mondo moderno con il solo Shakespeare. E la sua Commedia? Il miglior libro mai scritto dagli uomini, sostiene Borges. Di Dante, polo magnetico della cultura mondiale, forse è stato già detto e scritto tutto; o forse no, perché è la natura dei classici - la ragione per cui sono diventati tali - continuare a parlare agli uomini (e interrogarli), di epoca in epoca, di latitudine in longitudine. E nella “dantesca” Ravenna, spazio fisico e simbolico segnato dagli ultimi anni di vita del poeta, Dante è un’inevitabile esperienza poetica e umana. Con lo sguardo sull’orizzonte del 2021, anno in cui si celebrerà il settimo centenario della morte di Dante a Ravenna, il Festival rinnova il proprio impegno a fare della sua eredità parte viva e attiva del proprio calendario: da una parte con le trentanove matinée di Giovani artisti per Dante e i sette diversi spettacoli in programma, dall’altra con Purgatorio di Marco Martinelli ed Ermanna Montanari, messa in scena della seconda cantica su misura per la città.

Il programma