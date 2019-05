Domani, sabato 1 giugno, dalle 9 alle 19, l’evento di sostegno al Meeting per l’amicizia fra i popoli

Un evento per sostenere, far conoscere e presentare il Meeting per l’amicizia fra i popoli (www.meeetingrimini.org), che ormai da quarant’anni rappresenta una straordinaria occasione di dialogo e di incontro tra persone e popoli, e che quest’anno si terrà da domenica 18 a sabato 24 agosto nella Fiera di Rimini, con il titolo “Nacque il tuo nome da ciò che fissavi”.

In programma domani, sabato 1 giugno, in piazzetta Einaudi a Ravenna, “Meet the Meeting” si terrà in 40 piazze di altrettante città italiane: Ancona, Arezzo, Ascoli Piceno, Barengo, Bassano del Grappa, Belluno, Bologna, Brescia, Cagliari, Casale Monferrato, Chiavari, Civitanova Marche, Cremona, Firenze, Forlì, Gallarate, Genova, Guglionesi, La Spezia, Magenta, Milano, Monza, Napoli, Padova, Pavia, Pesaro, Piacenza, Potenza, Ravenna, Rimini, Roma, Salerno, San Donà di Piave, Torino, Udine, Varese, Viareggio.

In ogni piazza sarà allestito un gazebo per raccogliere fondi a sostegno del Meeting, presentare l’evento e invitare tutti alla prossima edizione.

Come omaggio per gli amici che vorranno fare una donazione per il Meeting, i volontari offriranno un’ottima bottiglia di Sangiovese: un vino selezionato da produttori romagnoli di qualità, che accompagna Meet the Meeting fin dall’anno scorso per il suo valore simbolico di gusto, storia, qualità, incontro, amicizia, italianità, allegria... È il prodotto che descrive la convivialità e la passione di Meet the Meeting, ma anche l’accoglienza e l’ospitalità della Romagna, che è partner dell’iniziativa attraverso Visit Romagna, l’ente voluto dalla Regione Emilia-Romagna per seguire in una logica ampia e unitaria la promozione e la valorizzazione dei prodotti turistici delle province di Ferrara, Forlì-Cesena, Ravenna e Rimini.

La presentazione del Meeting

L’evento culminerà alle ore 18 con la presentazione pubblica della quarantesima edizione del Meeting per l’amicizia fra i popoli, “Nacque il tuo nome da ciò che fissavi”. Interverrà la Prof.ssa Carla Agostini, Fondazione Meeting per l’amicizia fra i popoli.

Il Meeting per l’amicizia fra i popoli nasce nel 1980 da un gruppo di amici di Rimini, che condividendo l’esperienza cristiana, desideravano incontrare, conoscere e portare nel capoluogo romagnolo tutto quello che di bello e buono c’era nella cultura del tempo. Da allora la manifestazione, che si svolge nella Fiera di Rimini, rappresenta una straordinaria occasione di incontro tra persone di fedi e culture diverse in un 3 contesto che propone convegni, mostre, spettacoli, aree e spazi tematici, sport, un’area per i ragazzi, ristorazione. Sono centinaia i relatori che parlano di economia, arte, letteratura, scienza, politica, problemi sociali, musica. La manifestazione, che conta in media 800mila presenze agli eventi, è realizzata grazie all’apporto di oltre tremila volontari che organizzano, allestiscono, gestiscono e poi smontano il Meeting: una testimonianza impressionante di creatività e gratuità.