Padel: I campioni amatoriali di tutta Italia si sfidano a Ravenna per la Finale Nazionale

In palio un posto in Supercoppa Europea realizzata in collaborazione con Aces Europe

Si sfideranno domani, sabato 15 giugno, e domenica, in un weekend di grande Padel, sui campi dell’I-Padel, in via Francesco Berretti, 55, a Ravenna, le 8 squadre che hanno raggiunto la Finale Nazionale MSP Italia - TAP Air Portugal, punto di arrivo di un percorso cominciato nei mesi scorsi con la Coppa dei Club, disputata in sei regioni italiane: Lazio, Toscana, Emilia-Romagna, Abruzzo, Umbria, Marche. Per la prima volta la squadra vincitrice della finale Nazionale rappresenterà l’Italia durante la Supercoppa Europea realizzata in collaborazione con Aces Europe.

Oltre ai campioni nazionali 2018 del Sabbione Padel Cesena, saranno in campo: PPC Gold, Sol Padel Yellow, Italian Padel Village, Tennis Village Teramo, TC Riccione Padel, Ternana Padel e lo Smash Padel Team. Le partite cominceranno sabato 15 giugno dalle ore 10 con i quarti di finale. La domenica a partire dalle 9 si disputeranno semifinali e finali. Previsto anche un tabellone di consolazione per le squadre eliminate il sabato.

“Abbiamo ideato questa manifestazione nel 2015 e l'abbiamo vista crescere ogni anno – ha detto Claudio Filippo Briganti, Responsabile Nazionale Padel MSP Italia – fino ai numeri da record di questa edizione. Il nostro obiettivo resta quello di aggregare giocatori amatoriali e le loro famiglie, in un evento che non vuole essere solo sportivo. Quanto alla parte agonistica, siamo rimasti sorpresi di quanto il livello sia aumentato nel corso delle edizioni, a conferma della prepotente evoluzione del Padel in Italia. Una evoluzione che da parte nostra continueremo a seguire anche nei prossimi anni”.

Main sponsor della finale, per il terzo anno consecutivo, la compagnia aerea TAP Air Portugal, che metterà in palio per la squadra vincitrice dieci voucher dal valore di € 250 euro per qualunque destinazione nel mondo servita dalla compagnia aerea o come full credit in certi periodi dell’anno per andare a Lisbona. Inoltre, TAP Air Portugal offrirà la Cena di Gala prevista il sabato sera al Ristorante del Circolo.

Il programma

Quarti di finale:

Italian Padel Village (Grosseto) - Sol Padel Yellow (Roma)

PPC Gold (Roma) – Smash & Padel Team (Pesaro)

Ternana Padel (Terni) -Sabbione Padel (Cesena)

TC Riccione-Tennis Village Teramo