Fridays for Future incontra il Sindaco: “dichiarare lo stato di Emergenza Climatica entro luglio”

Questa mattina, mercoledì 3 luglio, il gruppo locale del movimento si è incontrato col Sindaco di Ravenna Michele de Pascale per richiedere la mozione di Emergenza Climatica e concretizzare gli impegni per il clima presentati lo scorso 24 maggio.

“La necessità da parte del Comune di Ravenna di dichiarare lo stato di Emergenza Climatica è motivata – spiegano i rappresentanti del movimento –, oltre che da un riconoscimento della stessa ormai a livello globale, anche da una serie di vicissitudini che hanno interessato lo stesso territorio del ravennate con importanti ed evidenti danni economici alla collettività. Danni che nel breve futuro saranno sempre più evidenti e che richiederanno di piani di adattamento a breve termine e mitigazione rispetto le future politiche energetiche del territorio.”

Fridays for Future – Ravenna sollecita quindi l’Amministrazione comunale di Ravenna ad approvare la mozione oggi presentata al Sindaco per definire lo stato di Emergenza Climatica come già fatto da Regno Unito, Scozia, Irlanda, Canada, della regione Toscana e da oltre 600 consigli comunali in tutto il mondo, tra cui quelli di Milano, Napoli e Torino (e la città di New York).

Gli altri temi

Non si è discusso solo della dichiarazione, ma anche dei futuri impegni che l’Amministrazione disporrà per il futuro: piani di efficientamento energetico a partire dalle strutture di competenza comunale, proposte per l’eliminazione dei distributori di bottigliette d’acqua nella scuole ed emanazione di ordinanze ad hoc per l’estate 2020 finalizzate alla riduzione della plastica usa e getta sulle nostre spiagge.

“Il Sindaco si è dimostrato disponibile ad ulteriori confronti, in particolare anche su temi caldi come quello delle politiche energetiche. – commentano dal movimento –. Affinchè però il dialogo possa continuare in maniera costruttiva, è importante che il Comune accolga questa nostra prima istanza nei tempi più brevi possibili”, concludono.

Le richieste della mozione di Fridays for Future