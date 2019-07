Berkan B: l’inchiesta prosegue con perquisizioni negli uffici dell’autorità portuale e analisi su gabbiani morti

Prosegue l’indagine sul semi-affondamento del relitto della motonave Berkan B, che vede 4 indagati per inquinamento ambientale. Come riporta Il Resto del Carlino di oggi, domenica 7 luglio, gli inquirenti hanno disposto nei giorni scorsi rilievi nel canale Piomboni, per prelevare carcasse di gabbiani morti in vista di esami all’istituto zoo-profilattico della Lombardia e dell’Emilia-Romagna.

Mentre il relitto si trova sotto sequestro da mercoledì scorso, nelle ultime ore sono stati perquisiti gli uffici dell’Autorità Portuale. In programma per i prossimi giorni invece gli interrogatori dei 4 indagati.