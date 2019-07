Anche a Ravenna un passo in più per il benessere del mare: arriva Seabin

Lo strumento che ripulisce le acque dai rifiuti

Seabin arriva a Ravenna

Anche a Ravenna un passo in più per la pulizia delle acque: inaugura al Circolo Velico Ravennate l’innovativo “SEABIN”: strumento per la pulizia dell’acqua installato presso la sede a mare grazie alla collaborazione BCC ravennate forlivese e imolese.

La nuova installazione verrà inaugurata il giorno 26 luglio 2019 ore 18:30 presso la sede a mare del Circolo Velico Ravennate posta in Via Molo Dalmazia 89, Marina di Ravenna (RA).

Lo stesso dispositivo è stato installato precedentemente nel Porto Turistico di Cervia (RA).

Attualmente sono già in funzione dei Seabin in altre regioni italiane, tra le quali: Liguria, Lombardia, Veneto, Marche, Toscana, Lazio, Campania, Puglia, Sicilia, Sardegna ed Emilia Romagna.