“Mal d’aria a Ravenna. Già quasi raggiunti nel 2019 i 35 giorni massimi di smog inquinante”

Interrogazione al sindaco da parte di Ancisi (LpR)

“Quest’anno il limite di legge sarà violato nettamente”

Riportiamo di seguito l’interrogazione con cui Alvaro Ancisi, capogruppo di Lista per Ravenna, chiede al sindaco Michele de Pascale, come la giunta comunale intenda affrontare il problema “Mal’ aria” in vista della prossima stagione invernale.

L'interrogazione

“Sono nuovamente entrate in vigore a Ravenna con ordinanza del sindaco, dal 1° ottobre al 31 marzo, le misure previste dall’ “Accordo di bacino padano” contro lo smog atmosferico, che vanno dal blocco della circolazione per i veicoli più inquinanti alla lotta al riscaldamento a biomasse. Obiettivo principale di queste misure ricorrenti è contenere entro il numero massimo di 35, imposto dalla legge, i giorni dell’anno in cui le concentrazioni nell’aria delle micidiali polveri sottili supera i 50 microgrammi per metro cubo.

Il dossier “Mal’ aria di città 2019” pubblicato lo stesso 1° ottobre da Legambiente ha però rilevato che il 24 settembre 2019 Ravenna aveva già superato questa soglia per 32 giorni, elemento molto preoccupante perché l’anno scorso, tra ottobre e dicembre, ci sono stati 13 giorni di sforamento, per cui quest’anno il limite di legge sarà violato nettamente.

Tale limite è già stato superato in altre 17 città, ma vale anche per Ravenna il commento rilasciato dal direttore scientifico di Legambiente, che Lista per Ravenna, in coerenza con le numerose valutazioni espresse in precedenza sul tema, sottoscrive: “Basta parlare di ‘emergenza smog’, perché i nostri dati dimostrano che è un problema cronico e si ripresenta. Non siamo neanche in inverno, il periodo più critico dell’anno, e già parliamo di allarme. Il problema è che le misure adottate sono emergenziali, spesso per un periodo limitato dell’anno, e non strutturali. Serve una politica diversa che non pensi solo ai blocchi del traffico ma, soprattutto, a costruire un’alternativa al trasporto privato. Manca un vero coordinamento a livello infraregionale, una valutazione dell’ efficacia delle misure e il controllo sui Comuni per vedere cosa realmente adottano. Se non si fa questo continueremo a condannare gli italiani a respirare aria inquinata”.

In considerazione di quanto sopra, interrogo dunque il sindaco per conoscere come la Giunta comunale valuti e ritenga debba essere affrontato il problema “Mal’ aria”, che si propone fin d’ora allarmante nella nostra città in vista della prossima stagione invernale”.