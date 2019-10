Ravenna. L'Alma Mater Multicampus inaugura il 932° anno accademico

"Visioni di Futuro" sarà il filo conduttore dell'evento

Visioni di Futuro

Il 932° anno accademico dell'Università di Bologna sarà inaugurato venerdì 15 novembre con una cerimonia che coinvolgerà, in contemporanea, le quattro sedi romagnole.

"Visioni di Futuro", il filo conduttore dell'evento che animerà i Campus di Cesena, Forlì, Ravenna e Rimini e che porterà all'attenzione della comunità accademica e cittadina temi come l'ingegno, l'internazionalizzazione, il patrimonio e la società contemporanea in riferimento ai 500 anni dalla scomparsa di Leonardo da Vinci.

Cesena

L’Aula Magna del nuovo Campus di Cesena ospiterà il corteo rettorale. Le altre sedi seguiranno in video-collegamento il discorso del Rettore, del rappresentante degli studenti e del personale tecnico amministrativo, per poi procedere con una propria cerimonia con cortei di togati, ospiti e lezioni magistrali.

Ravenna

A Ravenna (Palazzo dei Congressi - largo Firenze - ore 16.00), dopo la parte iniziale in video collegamento, farà i suoi saluti la Presidentessa di Campus Elena Fabbri per poi passare la parola all'Alunna Francesca Sangiorgi. Infine sarà dato spazio all’ospite, l'artista e restauratore Antonio Forcellino terrà una Lectio su "Il restauro come istinto".

“La Conservazione dei Beni Culturali in Italia è destinata ad avere un ruolo sempre più significativo tra le attività produttive nazionali e molti sottolineano, a ragione, il valore economico di questa attività a cui è legata una fonte di ricchezza non secondaria per il nostro paese: il turismo. Negli ultimi anni si è dato molto spazio al valore economico legato al ciclo di mantenimento e valorizzazione dei Beni Culturali ma è proprio in questo frangente, in cui si scoprono e si esaltano le ricadute economiche di tale attività, che va sottolineato il valore vitale della conservazione del patrimonio come conservazione della memoria e conservazione della felicità di un popolo, perché, non bisogna dimenticarlo, anche la nostra felicità è legata al rapporto con il patrimonio artistico, con il paesaggio in cui viviamo e i monumenti che lo definiscono ed arricchiscono, frutto di millenni di storia italiana. E’ per questo motivo che ritengo molto importante oggi, insistere sul valore della conservazione come “istinto”, un istinto che è sempre presente nelle azioni che riguardano il fondamento della nostra vita. Sebbene negli ultimi anni la conservazione si sia sempre più delineata come una disciplina soggetta a regole e procedure comunicabili e controllabili, non bisogna dimenticare che la vera conservazione, quella che tutela non solo la materia ma la sua capacità di raccontare la storia, è strettamente legata all’istinto primario diretto a proteggere e difendere ciò che è fragile, precario eppure fondamentale per la vita di tutti i giorni. Un istinto che deve essere degli uomini e delle istituzioni. Senza questo sentimento che coinvolge non la tecnica né la scienza ma la passione, non possiamo avere un ruolo efficace nella trasmissione ai posteri del nostro straordinario patrimonio culturale".

“Sono molto felice di queste scelte – afferma la Presidentessa di Campus Elena Fabbri - L’Alumna e l’Ospite rappresentano gli ambiti disciplinari che per primi si insediarono a Ravenna, Scienze Ambientali ad indirizzo marino nel 1989 e Beni Culturali nel 1992. Nella sua attività di studioso e divulgatore, Forcellini integra la conservazione dei beni culturali con il restauro e l’archeologia, parole chiave che tuttora accomunano il Dipartimento dei Beni Culturali e almeno 3 unità organizzative dipartimentali attive a Ravenna. Anche il Dottorato di Campus si riconosce nel tema inclusivo dei Beni Culturali e Ambientali, con il qualificante contributo delle Scienze Giuridiche. Non voglio menzionare proprio oggi gli aspetti in cui dobbiamo migliorare, affermo piuttosto che a 30 anni dalla nascita il Campus di Ravenna rappresenta un successo dell’Alma Mater, sia nella ricerca che nella didattica. L’inaugurazione dell’Anno Accademico nella sede è la celebrazione di questi 30 anni, attraverso una cerimonia secondo il protocollo accademico alla quale si assiste raramente. Vorrei che il bell’auditorium in cui saremo accogliesse Autorità, personale universitario e studenti, ma anche tantissimi cittadini, dimostrando l’interesse per i valori di Ravenna città universitaria”.

Gli ospiti

Gli ospiti presenti, nelle rispettive sedi saranno: a Cesena l'autore e conduttore radiofonico Marino Sinibaldi, a Forlì la giornalista di rai Radio 3 Anna Maria Giordano, a Rimini il reporter e conduttore televisivo Riccardo Iacona.

Sarà possibile seguire la diretta streaming dell’intera cerimonia di inaugurazione dell'anno accademico su Unibo Magazine e vivere i principali momenti dell'intero evento nei profili social di Ateneo.

Chi sono

Marino Sinibaldi, autore e conduttore dai primi anni Ottanta di programmi radiofonici e televisivi, tra i quali “Fine secolo”, “Lampi” e “Fahrenheit” per Radio3. Per la radio ha anche curato e condotto lunghe dirette speciali e ha seguito i principali appuntamenti culturali italiani. Vicedirettore di Radio3 dal 1999 e vicedirettore dei programmi radiofonici della Rai dal 2002, è dal 2009 direttore di Radio3. Curatore di rassegne culturali, ha ideato e dirige “Libri come”, festival del libro e della lettura che si svolge all’Auditorium-Parco della Musica di Roma. Dal 2017 è componente del Cda della Fondazione Bellonci e del direttivo del Premio Strega. Autore di saggi di critica letteraria per Einaudi, Bompiani, Baldini & Castoldi, Donzellie di storia della cultura e delle comunicazioni di massa per gli editori Garzanti, Feltrinelli, Zanichelli e per l’Enciclopedia Treccani, nel 1997 per l’editore Donzelli ha pubblicato “Pulp. La letteratura nell’era della simultaneità”. Nel 1999 Einaudi ha edito le sue conversazioni radiofoniche con Natalia Ginzburg nel volume “E’ difficile parlare di sé”. Nel 2014 Laterza ha pubblicato “Un millimetro in là. Intervista sulla cultura”.

Anna Maria Giordano, giornalista professionista, lavora a RAI Radio3. E’ tra gli ideatori di Radio3Mondo, trasmissione quotidiana di attualità internazionale, e ne è la curatrice responsabile E’ conduttrice della rassegna stampa estera di Radio3Mondo, in onda ogni giorno alle 6.50, e della trasmissione di approfondimento di temi internazionali in onda alle 11.00. Ha lavorato per Euronews, primo canale televisivo europeo multilingue, curando settimanali di informazione politica, economica e culturale. Ha collaborato con SBS Radio, servizio radiofonico pubblico australiano multilingue, e con RTSI, Radio della Svizzera Italiana. E' cofondatrice di AUDIODOC, prima associazione italiana di audio documentaristi. E' cofondatrice di MediaAid, onlus che promuove l'utilizzo dei media come strumenti di sviluppo attraverso progetti di cooperazione internazionale.

Antonio Forcellino, si laurea in Architettura presso la facoltà di Roma nel 1981 e nel 1982 si diploma presso l’Istituto Centrale del Restauro di Roma. A partire da quella data inizia la sua attività professionale di restauratore di opere d’arte concentrando la propria attenzione sul periodo rinascimentale. Tra i suoi restauri più importanti nell’ambito della scultura quello della Tomba di Giulio II in San Pietro in Vincoli, l’Altare Piccolomini nel duomo di Siena e la Madonna Medici a Firenze, tutti realizzati da Michelangelo Buonarroti. Nell’ambito della pittura tra i lavori più significativi si segnalano il restauro della Facciata della Libreria Piccolomini di Pinturicchio sempre a Siena e gli affreschi di Mattia Preti e Domenichino nel Coro di S. Andrea della valle a Roma. Alla sua attività professionale affianca il lavoro di ricercatore sotto la guida di Cristoph Luitpold Frommel direttore della Biblioteca Hertziana e massimo studioso di arte rinascimentale con il quale indaga principalmente le vicende del rinascimento romano e pubblica diversi saggi scientifici. A partire dal 2002 inizia la sua attività di saggista pubblicando per Einaudi Michelangelo Buonarroti storia di una passione eretica e per gli editori Laterza le biografie dei maggiori artisti del Rinascimento. Continua ad esercitare la sua professione di restauratore dalla quale trae passione e nutrimento per l’attività di saggista alla quale affianca l’attività di conferenziere e infine quella di romanziere. Attualmente è impegnato nel restauro degli affreschi di Palazzo Barberini a Palestrina e nella pubblicazione di una trilogia sul Rinascimento, Il Secolo dei Giganti, per Harper e Collins. Il carattere della sua scrittura sia saggistica che di fiction è l’esplorazione del contesto materiale e storico in cui nasce e si sviluppa l’opera d’arte.

Riccardo Iacona, reporter, autore e conduttore televisivo, è considerato uno tra i più autorevoli interpreti del giornalismo italiano di inchiesta. Romano, si laurea in discipline dello spettacolo alla Facoltà di Lettere e Filosofia all’Università degli Studi di Bologna ed esordisce nel cinema in qualità di aiuto regista. A fine anni 80, inizia la sua esperienza televisiva nella terza rete della Rai. Prima in Scenario di Andrea Barbato e Duello, dopo l’incontro con Michele Santoro, Samarcanda, Il Rosso e il nero e Temporeale. Lascia la Rai per seguire Santoro su Italia Uno, è autore insieme a Ruotolo e Formigli dei programmi Moby Dick e Moby’s. Nel 1999 vi rientra sempre insieme a Michele Santoro, e lavora per le due testate Circus e Sciuscià. E’ autore e regista di reportage che indagano l’Italia nelle sue sfaccettature più diverse e ne restituiscono un quadro nitido e sincero. La serie “Italiani”, con W gli Sposi, W il Mercato, e W la Ricerca, vince la sfida del grande reportage in prima serata nonché numerosi riconoscimenti, fra cui il Premio Ilaria Alpi e il Premio Flajano. Dal 2009 è autore e conduttore di “Presadiretta”, il programma di reportage che da 6 anni presidia la domenica sera di rai 3 alternandosi con Report. Negli ultimi anni ha contribuito al dibattito nazionale sulla violenza sulle donne e femminicidio, misurandosi in particolare con l’universo tanto vasto quanto impenetrabile della prostituzione e dei suoi “consumatori”. Come giornalista è chiamato ad approfondire i molteplici argomenti trattati nei suoi reportage: dalle tematiche ambientali all’economia sostenibile, dalle riforme istituzionali ed economiche dell’agenda politica del paese ai nuovi scenari sociali dati dai flussi migratori. Abile narratore grazie alla sua capacità di analisi e approfondimento.