Contro Busto Arsizio la Conad vuole il primo successo al PalaCosta

Le ravennati hanno conquistato 9 dei 10 punti in classifica in trasferta

Torna in campo per il terzo impegno in una settimana la Conad Olimpia Teodora, che domani, domenica 3 novembre, alle ore 17, al PalaCosta di Ravenna, ospita la Futura Volley Giovani Busto Arsizio. Dopo due ottime prestazioni, che non sono però bastate a trovare il successo contro le due squadre più forti del girone, e tre belle vittorie in trasferta, le Leonesse ravennati cercano il primo acuto tra le mura amiche, che sarebbe il miglior coronamento di un avvio di campionato da considerarsi più che positivo.

Arbitri del match saranno Antonio Licchelli e Luca Cecconato.

Le avversarie

Entusiasmo, amore, passione ed esperienza. Sono queste le parole d’ordine con cui la matricola Futura Volley Giovani Busto Arsizio si presenta sul proprio sito web. Società giovane che si fonda sull’impegno della famiglia Forte, la Futura è emersa nelle ultime stagioni come la seconda realtà in una città che già si trova, con la UYBA, ai vertici della Serie A1. Con due campionati vinti, e conseguenti promozioni, consecutivi, conditi da due successi in Coppa Italia, la squadra si è conquistata il palcoscenico dell’A2 con ambizione e voglia di continuare a crescere.

Confermato il Coach Matteo Lucchini, la palleggiatrice e capitana Caterina Cialfi, il libero Valentina Danielli e la banda Serena Zingaro, la neopromossa Busto si presenta nella nuova categoria con un gruppo rodato (confermate anche Grippo come alternativa in regia e Veneriano al centro), a cui ha aggiunto l’opposto statunitense Rebecca Latham. Altri rinforzi sono la centrale Benedetta Sartori e le giovani schiacciatrici Peruzzo, Pistolesi e Pinto.

Il commento

“Veniamo da una vittoria importante – spiega Coach Simone Bendandi – a Macerata e sicuramente vogliamo prenderci altri tre punti in casa, per confermare il nostro buon lavoro e il carattere che abbiamo, ma soprattutto per regalare finalmente un successo al nostro pubblico. Affrontiamo una squadra giovane e ricca di talenti interessanti, che viene da una striscia di sconfitte come è normale che possa succedere quando in campo ci sono ragazze che devono fare esperienza. Noi non possiamo permetterci di abbassare la guardia contro nessuno e dovremo stare maggiormente attenti perché loro hanno tanta spregiudicatezza e grandi margini di miglioramento. Anche se non si tratta di un impegno leggero a livello di energie, dovremo mantenere il nostro atteggiamento da guerriere, perché abbiamo bisogno di questo per difendere la nostra identità”.

Roster

Allenatore: Simone Bendandi.

Assistente: Dominico Speck.

Palleggiatrici: Poggi (2), Morolli (15).

Centrali: Guidi (8), Torcolacci (9), Parini (12).

Attaccanti: Bacchi (1), Altini (3), Piva (4), Canton (5), Strumilo (7), Manfredini (11).

Liberi: Calisesi (10), Rocchi (13).

La classifica

Regular Season Serie A2 Girone B

DELTA INFORMATICA TRENTINO 14, LPM BAM MONDOVI' 12, OLIMPIA TEODORA RAVENNA 10, ROANA CBF H.R. MACERATA 9, BARRICALLA CUS TORINO 9, ACQUA & SAPONE ROMA VOLLEY CLUB 8, SORELLE RAMONDA IPAG MONTECCHIO 6, SIGEL MARSALA 4, FUTURA VOLLEY GIOVANI BUSTO ARSIZIO 3, P2P SMILERS BARONISSI 1.

Biglietteria

La biglietteria del PalaCosta, p.zza Caduti sul Lavoro 13, Ravenna, aprirà alle ore 15.30, così come i cancelli del palazzetto. Prezzi dei biglietti:

INTERO € 10,00

RIDOTTO OVER 65 € 8,00

RIDOTTO JUNIOR 12-18 ANNI € 5,00

Ingresso gratuito per gli Under 12

I tagliandi restano anche disponibili in prevendita (con maggiorazione del prezzo di € 1) sul sito ( https://www.vivaticket.it/ita/event/olimpia-teodora-futura-volley-giovani-b-a/141540 ) e in tutti i punti vendita Vivaticket ( https://www.vivaticket.it/ita/ricercapv ) fino alle 12 di domenica.