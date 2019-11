L'Edera Ravenna rientra dalla trasferta con ben 1 Oro, 4 Argenti e 3 Bronzi

“Ginnastica Ritmica - 8 ginnaste dell’Edera Ravenna qualificate per la fase nazionale del campionato di specialità Gold”

Nel weekend del 2/3 Novembre si è svolta a Biella la Fase Zonale del Campionato di Specialità Gold FGI competizione che ha visto scendere in pedana le migliori ginnaste provenienti dall’Emilia Romagna, Veneto, Friuli, Trento e Bolzano.

L’Edera Ravenna era presente alla competizione e ben 8 ginnaste sono riuscite ad ottenere la prestigiosa qualificazione alla fase nazionale che si terrà fra 3 settimane a Foligno, obbiettivo per niente scontato visto l’alto livello tecnico del campionato.

L’Edera Ravenna rientra dalla trasferta con ben 1 Oro, 4 Argenti e 3 Bronzi e si inserisce fra le migliori società presenti in questa Zona Tecnica e con ginnaste protagoniste di ottime performance in tutte le categorie in gara.

Nel dettaglio:

Categoria coppia:

Secondo posto per Elena De Leo e Giulia Mazzotti

Categoria senior:

Terzo posto per Chiara Solaini alle clavette

5a classificata Chiara Solaini alla palla

10a classificata Carlotta Bissi alla palla

Categoria Junior 2-3:

Terzo posto per Sofia Masci alla fune

Primo posto Marta Siboni al cerchio

8a classificata Sofia Masci al cerchio

5a classificata Felicia Baes alla palla

Argento per Marta Siboni alle clavette

Argento per Felicia Baes al nastro

Categoria Junior 1:

Argento per Sara Gardini alla fune

10a classificata Sibilla Radolovich al cerchio

Bronzo per Sibilla Radolovich alle clavette

Grandissima soddisfazione per le tecniche Camilla Casadio e Sara Tiene che seguono ogni giorno in palestra queste ginnaste.

Prossimo appuntamento quindi il Campionato Italiano che si svolgerà dal 23-24 Novembre a Foligno.