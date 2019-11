Il Comandante Regionale della GdF Giuseppe Gerli in visita al Comando Provinciale di Ravenna

Incontro con i Comandanti dei Reparti per fare un punto di situazione

Nella giornata di oggi, mercoledì 20 novembre, il Comandante Regionale Emilia-Romagna della Guardia di Finanza, Generale di Divisione Giuseppe Gerli, ha fatto visita al Comando Provinciale di Ravenna dove ha incontrato i Comandanti dei Reparti della provincia, con i quali ha fatto un punto di situazione sull’andamento delle attività di servizio e sulle peculiarità del contesto territoriale.

Il Generale, accompagnato dal Comandante Provinciale Colonnello Andrea Fiducia, si è poi recato presso il Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria e presso la 1a Compagnia di Ravenna, dove ha preso visione degli esiti dei servizi conclusi e delle attività operative in corso a contrasto dell’evasione e delle frodi fiscali, degli illeciti in materia di spesa pubblica e della criminalità economica e finanziaria.

Nel corso della visita l’Alto Ufficiale ha incontrato il personale in servizio presso i reparti, al quale ha espresso il proprio compiacimento per il lavoro svolto a presidio della legalità e rivolto il proprio ringraziamento per l’impegno quotidianamente profuso nella lotta all’economia criminale, a tutela del tessuto imprenditoriale sano del territorio.